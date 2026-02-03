ADVERTISEMENT

Bodo/Glimt a produs un adevărat miracol în ultimele două etape din grupa de UEFA Champions League. Formația norvegiană avea doar 2% șanse de a se califica în faza eliminatorie, însă a obținut două victorii extraordinare, 3-1 cu Manchester City și 2-1 cu Atletico Madrid, și a avansat în play-off. Ioan Becali a vorbit la GIOVANNI SHOW despre performanța norvegienilor.

Se naşte o nouă forţă în fotbalul european! Previziunea lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a rămas impresionat de realizările celor de la Bodo/Glimt, care au obținut rezultate fabuloase în ultimele sezoane. Acesta a subliniat şi performanțele realizate de naționala Norvegiei. „Bodo/Glimt e o echipă… Eu acum doi-trei ani nici nu știam de unde e, din Norvegia, din Danemarca, nu știam de unde a apărut. (n.r. anul trecut au jucat semifinală de Europa League, au eliminat-o pe Lazio) Cu jucători norvegieni.

Nu degeaba Norvegia e la Cupa Mondială, s-au calificat cu maxim de puncte. Norvegia e una dintre candidatele la sferturile de finală. Și de la Bodo/Glimt mai pot selecta vreo 2-3 pentru echipa națională. Fotbalul nordic în ultimii ani s-a dezvoltat.

Îmi aduc aminte, acum 30 de ani, am jucat cu Norvegia, eram cu Mircea Sandu acolo, s-a terminat 0-0. Erau atât de încântați că jucau cu România un meci amical. Era o sărbătoare pentru ei. Uite ce pași au făcut și ce jucători au scos. Pașii corecți, cu academii, cu prețuri echilibrate”, a afirmat impresarul la GIOVANNI SHOW.

Bodo/Glimt, duel cu Interul lui Cristi Chivu în play-off-ul Champions League

, iar în cadrul și-a aflat adversara din play-off-ul eliminatoriu. Este vorba despre echipa pregătită de Cristi Chivu, Inter Milano, care a terminat pe locul 10 în grupă.

Prima manșă va avea loc în Norvegia, pe 17 sau 18 februarie, iar returul de pe San Siro se va disputa pe 24 sau 25 februarie. În cazul în care ar produce o nouă surpriză uriașă și i-ar elimina pe „nerazzurri”, Bodo/Glimt ar putea să evolueze în optimi contra lui Manchester City, echipă pe care a învins-o recent cu 3-1, sau împotriva celor de la Sporting.