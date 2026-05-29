Se naşte o nouă forţă în fotbalul românesc?! Echipa susţinută de 7000 de fani la fiecare meci a promovat în Liga 2

Constantin Schumacher (50 de ani) și-a trecut o performanță importantă în CV-ul său de antrenor. Fostul jucător de la Rapid a reușit în acest sezon să promoveze alături de SCM Râmnicu Vâlcea în Liga 2. Cum a reușit, dar și care este atmosfera de la club, de fapt.

După , un alt antrenor român s-a bucurat la finalul acestui sezon. Constantin Schumacher a reușit la rândul său să o readucă pe SCM Râmnicu Vâlcea în Liga 2. Fostul rapidist a povestit cum a fost posibilă o asemenea reușită cu două etape înaintea finalului stagiunii. „Sunt la Râmnicu Vâlcea în momentul de față. Am promovat în Liga 2 cu ei. Am venit când ei au ratat promovarea în ultimul minut de la C la B. Anul acesta am reușit. Sistemul competițional ne-a ajutat mai mult, nu au mai fost finale. Prima echipă, cum am fost noi, a promovat direct. Am reușit asta cu două etape înainte, am fost liniștit.

A fost o bucurie imensă și la Vâlcea, pentru că echipa nu se mai afla de 10 ani de zile în seriile fruntașe. Mă bucur că am făcut-o, că am bucurat un oraș întreg, am avut 6-7 mii de spectatori la ultimele meciuri. Cu Craiova II cred că am avut peste 7.000 de suporteri, derby. Seria noastră, a 5-a, a fost mai puternică. Echipele au fost bune. Este o performanță și pe plan local, dar și pe plan personal. Am avut jucători care au și cochetat cu Rapidul, cum este Dandea, pe care îl vreau în continuare. Am avut și jucători cu experiență precum Vlad Achim, Cătălin Doman, Bogdan Rusu”.

Susținere financiară importantă pentru SCM Râmnicu Vâlcea

Nu doar are sprijin financiar. Antrenorul român a povestit în direct că și echipa de fotbal beneficiază de sprijin, de la cel al suporterilor până la cel al autorităților locale. „Acești jucători nu veneau dacă nu aveau un obiectiv, dar și dacă nu erau susținuți financiar.

Nu am avut probleme până acum, iar cei din oraș, mai ales primarul, și-au dorit să le dăm copiilor cadouri de Crăciun. Îmi doresc să fim acolo sus în Liga 2, orașul merită, avem condiții!”, a mai spus Constantin Schumacher în exclusivitate la emisiunea FANATIK RAPID.

