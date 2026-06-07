Se naște o nouă forță în fotbalul românesc? Fostul mare internațional a semnat imediat după promovare

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După o perioadă de trei ani petrecuți pe cea de-a treia scenă a fotbalului românesc, Poli Timișoara a reușit în sfârșit promovarea. Odată cu revenirea în Liga 2, un fost mare internațional a semnat și a preluat o funcție importantă în club.

Un fost internațional a semnat după ce echipa a promovat în Liga 2

Fostul mare fotbalist Iosif Rotariu (63 de ani), membru în Comitetul Director al clubului Poli Timișoara, a preluat și funcția de șef al departamentului de scouting, pe care a mai ocupat-o în perioada februarie 2022 – iunie 2024.

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”Mă bucur că voi lucra în acest departament pentru Poli. E un lucru pe care l-am mai făcut și pe care știu să-l fac. Mi-a făcut mare plăcere să fiu la departamentul de scouting al lui Gică Hagi, am o experiență foarte mare, am lucrat foarte mulți ani în acest domeniu. Am și adus câțiva jucători care au ajuns să joace la nivel de SuperLiga, am fost prin toată țara.

Voi colabora cu Florin Bătrânu, cu care mă înțeleg foarte bine. Cu el am mai colaborat în perioada Poli II, în acea generație cu Luchin, Axente… Sunt cei doi băieți care lucrează pe partea de statistică, pe partea tehnică, și care este esențială în a alege jucătorii de perspectivă. Ei se vor ocupa de toate datele tehnice, de monitorizare a jucătorilor. Iar eu voi merge personal să-i văd, împreună cu Florin.

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Jucătorii care sunt de perspectivă, din țară, o să-i urmărim îndeaproape, mergem să-i vedem, să luăm legătura cu foarte multe persoane care activează în zona respectivă. Cunosc și eu foarte multă lume și vrem să identificăm anumiți jucători pe care să-i urmărim și noi și, de ce nu, să-i aducem la Poli”, a declarat Rotariu, pentru al grupării bănățene.

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Cum arată echipa de scouting de la Poli Timişoara

Omul care l-a marcat la sânge pe Diego Maradona în celebrul meci România – Argentina 1-1 de la Cupa Mondială din 1990, va lucra alături de Florin Bătrânu și de alți doi scouteri la Poli, Alex Pilder și Victor Socolov.

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”Eu sunt încântat, pentru că am lucrat cu Roti foarte bine, când s-a creat Poli II în Liga 2 și majoritatea care au trecut prin mâna lui și ochii mei au ajuns la cel mai înalt nivel, adică la echipa națională și la nivel internațional. Chiar am avut o colaborare nu bună, foarte bună!

Bineînțeles că ne axăm pe ceea ce cred că ne pricepem foarte bine. Să nu ne mai scape jucătorii tineri și talentați din zona noastră. Să fim primii care îi vom oferta și îi vom aduce spre Poli Timișoara. Pentru că acum la Poli chiar e un proiect în care se investește și au toate condițiile să se dezvolte”, a spus Bătrânu, care va fi coordonator scouting.

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Poli Timișoara, achiziții de marcă după promovarea în Liga 2

Poli Timișoara . Însă, bănățenii nu vor să se oprească aici și sunt puși pe fapte mari, iar campania de achiziții din această vară este una spectaculoasă până acum.

, fotbalist care și-a făcut junioratul la Timișoara. În vârstă de 32 de ani, Artean are o experiență uriașă și a fost adus după ce s-a despărțit în această vară de U Cluj.

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Fotbalistul în vârstă de 35 de ani a fost semnat după ce și-a încheiat înțelegerea cu FC Hermannstadt, proaspăt retrogradată din SuperLiga. De asemenea, Poli l-a adus și pe tânărul atacant Mihai Bonț (19 ani) de la Sănătatea Cluj.