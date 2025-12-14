Sport

Se naşte un nou “Briliant” la Academia Mutu?! Ce aşteptări are fostul decar al naţionalei: “Sper să creştem jucători care să ajungă la nivelul SuperLigii”

Adrian Mutu, cel care din anul 2025 s-a implicat serios în sectorul juvenil al fotbalului din România, anunță că are ambiții mari și speră să aibă și rezultate pe măsură.
Marian Popovici, Mihai Alecu
14.12.2025 | 20:21
Adrian Mutu visează să producă jucători pentru SuperLiga
Adrian Mutu, cel care este considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători români din istorie, încearcă să ajute fotbalul autohton prin implicarea sa din zona juniorilor.

Adrian Mutu își pune mari speranțe în Academia pe care a deschis-o în București

Academia Mutu și-a deschis porțile pentru tinerii din București care vor să facă fotbal în 2025, iar acum fostul atacant al naționalei anunță ce obiectiv și-a propus pentru viitorul apropiat. Mutu spune că vrea să producă jucători care să se ridice măcar la nivelul SuperLigii.

„Un an bun din toate punctele de vedere, poate se putea mai bine pe plan profesional, în antrenorat. Sunt sigur că anul 2026 o să fie unul bun. Mă bucur de acest premiu, e o recunoaștere a eforturilor noastre, pe care le facem cu mare plăcere pentru tinerii fotbaliști.  Sper ca acest premiu să ne motiveze și mai mult pentru a-l câștiga în fiecare an și să producem fotbaliști pentru că ăsta e scopul principal.

(n.r. dacă iese un Briliant de la Academia Mutu) Sperăm să producem mai mulți, acum, nivelul meu nu este comparativ, pentru că a fost un nivel foarte mare, dar putem să avem fotbaliști produși și pentru SuperLiga, de ce nu?”, a spus Adrian Mutu într-un interviu EXCLUSIV pentru FANATIK.

Adrian Mutu, asociat cu unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști români

Academia de Fotbal „Adrian Mutu”, lansată în 2025 de fostul mare internațional român alături de partenerul său Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar, prinde contur ca unul dintre proiectele sportive cu ambiții mari din Capitală.

Proiectul, în care cei doi au investit inițial în jur de 1 milion de euro pentru a dezvolta un centru modern de juniori, funcționează în Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei din București, unde antrenamentele se adresează copiilor de până la 14 ani născuți între 2014 și 2020. Investiția în facilități a ajuns la aproximativ 1,5 milioane de euro pentru terenul principal cu gazon de calitate, nocturnă și vestiare dedicate, semnalând seriozitatea cu care se construiește baza sportivă.

Parteneriat cu Fiorentina

Mutu a anunțat un parteneriat pe 10 ani cu clubul italian Fiorentina, care ar putea oferi copiilor talentați oportunități de stagii de pregătire și selecții la nivel internațional, consolidând astfel legătura dintre academie și fotbalul european.

Deși cifrele exacte ale numărului de copii înscriși nu sunt publicate în mod oficial, tariful de participare este de aproximativ 600 de lei pe lună, cu locuri gratuite pentru talentele promițătoare, iar Mutu însuși se implică să supravegheze antrenamentele,

