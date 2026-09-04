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Marius Șumudică (55 de ani) a pierdut foarte mulți jucători importanți de când a preluat cârma lui CFR Cluj, ultimul fiind Meriton Korenica, care a mers la FCSB pentru suma de 700.000 de euro. În ciuda acestor lucruri, „feroviarii” continuă să adune puncte în clasament, însă jucătorii pleacă de la săptămână la săptămână. Lorenzo Biliboc (19 ani) a vorbit despre o posibilă plecare, după ce FANATIK a informat în exclusivitate că tânărul fotbalist are oferte din Polonia și MLS.

Rămâne Marius Șumudică și fără Lorenzo Biliboc la CFR Cluj? Ce a spus tânărul după remiza cu Farul Constanța

Lorenzo Biliboc, tânăr crescut în Italia, la academia lui Juventus, a impresionat în sezonul trecut la CFR Cluj, sub comanda lui Daniel Pancu. În 34 de partide el a înscris 7 goluri și a dat două assist-uri, fiind decisiv în mai multe meciuri importante. În noua stagiune, el a înscris un singur gol, însă continuă să tragă tare, deși realizările sale nu mai sunt aceleași. Biliboc a fost întrebat despre o posibilă plecare, însă nu a vrut să intre prea mult în detalii și a declarat că lasă acest aspect pe seama agentului său.

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„Sincer, mă nemulțumește rezultatul. Am avut ocazii, îmi doream foarte mult să marchez, să-mi ajut echipa. Din păcate, nu am reușit. Am luat un punct. Trebuie să mergem înainte, să ne gândim la următorul meci, mingea nu a vrut să intre în poartă. Simt că suntem pe drumul cel bun, lucrăm săptămână de săptămână. Ne ajutăm să fim uniți, cred că asta ne poate aduce cât mai sus.

Nu știu motivele pentru care realizările mele nu sunt aceleași. Eu vreau să mă antrenez 100% și să dau tot pe teren, îmi doresc să fac ce am făcut anul trecut. Eu mă gândesc numai la teren. Mă antrenez și de asta (n.r. transfer) se ocupă agentul meu. Sunt persoane care se ocupă de asta. Eu vreau să ajut echipa și să mă antrenez 100%. Până acum eu sunt jucătorul lui CFR Cluj și joc pentru ei, mă antrenez pentru ei, dau tot pentru ei”, a declarat Lorenzo Biliboc, la Digi Sport.

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Lorenzo Biliboc, dorit în Polonia și MLS. CFR Cluj a refuzat deja o primă ofertă

FANATIK a informat în exclusivitate că , dar că discuțiile avansate sunt cu Lechia Gdansk, formație din liga a 2-a poloneză, care l-a adus recent și pe Vladislav Blănuță. Din informațiile FANATIK polonezii au oferit 1,2 milioane de euro, însă CFR Cluj își dorește să ajungă la suma de 1,5 milioane de euro.

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„Oferta este de 1,2 milioane de euro. Nu e vorba de Legia Varșovia. Este vorba despre echipa din liga secundă, Lechia Gdańsk. Acolo a ajuns și Blănuță. E o echipă cu bani, care probabil va promova. Bani sunt acolo. E echipa cu care CFR negociază. Nu știu dacă se va ajunge la un acord. CFR a refuzat prima ofertă. A solicitat 1,5 milioane de euro. Chiar sunt bani acolo și Biliboc merită banii ăia”, a fost informația oferită de Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.