Se poate îndeplini coșmarul UEFA! Ce se întâmplă în cazul în care Serbia și Kosovo se întâlnesc în Liga Națiunilor

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Rezultatele înregistrate, până în prezent, în Liga Națiunilor ar putea da curs unui scenariu de care UEFA a fost îngrijorată în ultimele două decenii. Un duel între Serbia și Kosovo ar fi apogeul tensiunilor dintre cele două state, care au un istoric tumultos și sângeros.

UEFA a luat decizia în cazul în care Serbia și Kosovo trebuie să joace meci direct

După , scenariul în care Serbia și Kosovo ar trebui să dispute un meci direct, conform tabloului competiției, pare din ce în ce mai aproape de realitate. Naționala de la Belgrad se află pe ultimul loc în Grupa B din primul eșalon al Ligii Națiunilor, cu niciun punct obținut, iar șansa de a nu disputa play-off-ul este nulă.

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Între timp, omologii de la Priștina au un parcurs remarcabil în cea de a doua urnă valorică. Kosovo se află pe locul 2, în Grupa G, cu 6 puncte. Diferența față de liderul Austria este prea mare pentru a mai fi recuperată într-un singur duel: 5 lungimi. Naționala pregătită de Franco Foda va întâlni, în ultima etapă, pe Irlanda, iar un egal sau o victorie a kosovarilor ar asigura calificarea lor în play-off.

Duelurile eliminatorii, ce se vor disputa în martie, ar urma să fie trase la sorți, însă FIFA și UEFA au luat în calcul că scenariul în care Serbia și Kosovo s-ar întâlni ar crea un adevărat haos între cele două națiuni. Astfel, un duel direct între selecționate a fost interzis. În cazul în care norocul le-ar aduce față în față, tragerea la sorți se va repeta până se stabilesc adversari diferiți.

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Serbia nu recunoaște independența statului Kosovo

Tensiunile dintre cele două țări au apărut în 1989, când, , președintele sârb Slobodan Milošević a revocat autonomia statului Kosovo. Tensiunile au escaladat la finalul anului 1998, când Armata de Eliberare din Kosovo și forțele de securitate sârbe au dat drumul unui conflict militar de amploare, ce a dus la intervenția NATO. Un an mai târziu, bombardamentele au vizat eliberarea kosovarilor.

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În cele din urmă, Kosovo a fost ultimul stat din fosta Iugoslavie care și-a declarat independența față de Serbia, pe 17 februarie 2008. Totuși, aceasta este recunoscută parțial de celelalte țări din lume. Pe lângă Serbia, care nu a acceptat separarea de statul de la Priștina, alte 79 de țări membre ONU au luat această decizie. Printre ele se numără și România, Spania, Cipru, Slovacia și Grecia.

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Motivul principal pentru care locuitorii din Kosovo doresc o delimitare clară față de sârbi se datorează criteriilor etnice. Cel mai numeros grup de locuitori este format din etnici albanezi (92%), în timp ce numai 2-3% dintre locuitorii statului Kosovo au origini sârbe. Un procent de peste 1% din populație este reprezentat și de etnici bosniaci, dar și etnici turci.