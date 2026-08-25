„Se poate întoarce la FCSB!” Câți bani ia, de fapt, Gigi Becali cu transferul lui Daniel Bîrligea în Serie A

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Daniel Bîrligea (26 de ani) este foarte aproape să revină în fotbalul italian. Frosinone, echipa proaspăt promovată în Serie A, îl dorește pe vârful român. Gigi Becali a vorbit în direct despre afacerea pe care o face prin vânzarea atacantului său. Ce sumă încasează, de fapt.

Câți bani încasează Gigi Becali pe transferul lui Daniel Bîrligea în Italia

Criticat pentru acțiunile sale din startul acestui sezon, , dar și la declarațiile de după meciuri. Atacantul pare că și-a recăpătat forma care i-a adus transferul la FCSB în urmă cu doi ani, iar acum este gata să facă pasul în prima ligă din Italia. Așa cum a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, și este gata să-l cedeze pe fotbalist în Serie A pentru suma de 5 milioane de euro.

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„E oferta de acum două săptămâni, nu am vrut, acum i-am zis lui Meme să vorbească cu impresarul lui Bîrligea. Am dat 2,5 pe el și iau 5, am câștigat cu el zeci de milioane în Europa, de ce să nu îl dau? Ca să îmi mai spăl imaginea și eu că nu știu fotbal… l-am dat pe Olaru cu 3, îl dau pe Bîrligea cu 5, scot și eu 8. Ei au revenit cu oferta și Mihai mi-a zis. Prima dată nu am acceptat, dar am stat și m-am gândit. Ia să iau eu 5 milioane. Am avut ofertă de 7 milioane din America acum un an și jumătate. Când a dat gol în forma crucii, golul acela cu pieptul.

Îl dau cu 5 milioane și gata. Eu sunt la Techirghiol, MM știe. Eu ce pot să vă spun că i-am dat OK-ul și el a zis că da. Dacă scrie presa italiană, înseamnă că așa este. Eu v-am spus ce știu eu. Ei dau 1,5 milioane de euro și dacă nu retrogradează mai dau 3,5 milioane de euro. Eu am prelungit cu Bîrligea încă un an. Eu iau 1,5 milioane de euro pe un an și după vine înapoi. E un fel de împrumut. Nu cu opțiune de cumpărare. E obligatoriu doar dacă rămân ei în Serie A. Ei dacă rămân în Serie A mai plătesc 3,5 milioane de euro. Dacă nu rămân, dar totuși îl vor, să dea ăia 3 jumate!”, a spus Gigi Becali la

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Cariera lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a fost crescut la Academia Hagi și Luceafărul Brăila. Primul contact cu Italia l-a făcut în anul 2016, când a fost legitimat la Palermo U17. A mai evoluat ulterior la formația U19 a aceleiași formații, pentru ca apoi să joace la Teramo (Serie C), de unde CFR Cluj l-a readus în România în ianuarie 2022.

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Pentru „feroviari”, Bîrligea a bifat 101 apariții și a câștigat titlul în sezonul 2021/2022. În septembrie 2024, atacantul făcea pasul la rivala FCSB, unde Gigi Becali scotea puțin peste 3 milioane de euro din buzunar pentru transferul său și „E un moment special. Nu îmi aduc aminte de când mi-am dorit atât de mult un jucător. De-asta i-am și întins covorul roșu și v-am primit aici. Ați văzut că nu am mai făcut de mult conferințe aici”, declara Gigi Becali la acel moment.

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