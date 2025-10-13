„Se poate și fără Stanciu!”. Adi Mutu a spus cine l-a fascinat după România – Austria 1-0. Cuvinte mari pentru Mircea Lucescu

Adrian Mutu a fost încântat de naționala României după victoria cu Austria, 1-0. „Briliantul” a vorbit laudativ de Mircea Lucescu și jucătorii săi, în special de Ianis Hagi, Vlad Dragomir și Marius Marin.

Adrian Mutu știe cum România a învins-o pe Austria

Cel mai bun marcator din istoria naționalei României, la egalitate cu Gică Hagi, ambii cu 35 de reușite, este de părere că atitudinea a făcut diferența în duelul de pe Arena Națională. De asemenea, Adrian Mutu a ținut să-l laude în mod special pe Mircea Lucescu, care l-a surclasat pe omologul său, Ralf Rangnick.

„A fost o victorie mare. A fost un meci echilibrat din toate punctele de vedere. Când spun echilibrat, mă refer la faptul că am avut un echilibru foarte bun între faza ofensivă și cea defensivă. Mi-a plăcut mult aseară la echipa României că a reușit să paseze mai mult în terenul adversar. A fost un meci reușit din toate punctele de vedere. Băieții s-au ridicat la nivelul meciului, Mircea Lucescu a gândit meciul tactic foarte bine. Mă bucur, în sfârșit, că am reușit să batem și noi o echipă mare.

Mi-a plăcut reacția pe care au avut-o băieții când au pierdut mingea. Uite că se poate. Atitudinea asta foarte bună ne-a adus victoria. Meritam victoria, la capitolul atitudine am fost peste ei. Am câștigat foarte multe dueluri față de meciurile precedente. Cei trei de la mijlocul terenului: Marin, Hagi și Dragomir și-au făcut treaba foarte bine. Mi-au plăcut și Man și Mihăilă cum au jucat.

Chiar dacă nu am dat mai multe goluri, cred că dacă vom continua în stilul acesta vom câștiga și în Bosnia. Acolo va fi un meci care pe care. La nivel tactic a gândit super meciul Lucescu. Băieții au pus pe teren strategia, plus atitudinea și publicul în spate. A fost mai inspirat nea Mircea aseară”, a declarat Adrian Mutu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Vlad Dragomir, surpriza lui Mircea Lucescu în România – Austria 1-0

Adrian Mutu este de părere că Ianis Hagi i-a suplinit cu brio lipsa lui Nicolae Stanciu. De altfel, un remarcat al antrenorului este Vlad Dragomir, pe care îl consideră un fotbalist cu evoluții solide de multe luni, mai ales după ce i-a văzut prestațiile de la Pafos din cupele europene.

„Se poate și fără Stanciu. La mijloc ne-am descurcat foarte bine. Mi-au plăcut foarte mult cum au jucat Marin, Dragomir și Ianis. Hagi a fost pe tot terenul, cu libertate mare de acțiune. Nu s-a simțit lipsa căpitanului. Păcat că se termină aici, suntem pe o pantă ascendentă, trebuia să fie peste 3-4 zile și meciul cu Bosnia și era perfect.

Vlad Dragomir are o statistică foarte bună în cupele europene. A oprit multe atacuri în Europa League, unde a jucat, a stopat atacurile adverse. Vlad Dragomir demonstrează de câteva luni bune că poate juca la un nivel mare. Cred că a fost foarte inspirat aici Mircea Lucescu. A contat foarte mult statistica asta, dar și faptul de cum a jucat. O altă surpriză plăcută a fost în poartă cu Radu, care are capacitatea de a se mobiliza la meciurile importante. Șutul acela scos din vinclu în prima repriză a fost ceva extraordinar. Acolo a dat un impuls băieților”, a spus Mutu.

Alex Chipciu, exemplu de atitudine la 36 ani

Adrian Mutu a mai fost în cele 90 de minute de foc de pe Arena Națională. Fostul selecționer al naționalei U21 consideră că fotbalistul lui U Cluj, la cei 36 de ani ai săi, a devenit un concurent real pentru postul de fundaș stânga, „arestat” de Nicușor Bancu în ultimii ani.

U . Doar că, Adrian Mutu așteaptă de la atacantul de la FCSB să marcheze pe viitor, mai ales că știe, din perioada în care l-a pregătit la CFR Cluj, că este capabil să se lipească la gol.

„Bîrligea a făcut un meci de uzură mai mult. Nu a fost Bîrligea care putea să fie, dar a fost util. Bineînțeles că poate mult mai mult. Când analizezi un vârf te gândești la goluri, dar a făcut un joc de uzură, s-a sacrificat. Normal că vreau să dea gol (n.r. râde). O echipă care are valoare trebuie să aibă un vârf care marchează un gol la două meciuri cel puțin.

Mie mi-a plăcut foarte mult Chipciu. Nu este o surpriză postul lui acolo, joacă și la echipa de club, ba stânga, ba dreapta. Pe final de carieră s-a transformat într-un fundaș lateral veritabil. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea lui, el joacă cu inimă, cu pasiune. A demonstrat într-un meci important. Va fi o luptă pentru Bancu, dar și pentru Stanciu. Va fi o concurență mare la echipa națională din momentul acesta”, a precizat fostul decar al naționalei.

Mircea Lucescu, mobilizare de manual cu Austria

Mircea Lucescu i-a depășit așteptările lui Adrian Mutu. „Briliantul” spera la un egal cu Austria. Dar, văzând cât de bine și-a montat „Il Luce” mental elevii, nu acceptă ca România să nu se întoarcă cu toate cele 3 puncte din Bosnia.

„Mental a reușit să-i monteze pe băieți la un nivel foarte bun. Acesta e meritul domnului Lucescu, la experiența pe care o are. La echipa națională contează foarte mult cum abordezi un meci, mai mult decât elementele tehnico-tactice. Victoria cu Moldova a fost de moral și uite că a câștigat un meci în care puțini credeau. Eu am crezut că facem un egal, sincer, dar mă gândeam că echipa va avea o reacție importantă. Probabil în capul Austriei a fost că suntem în de nivelul lui San Marino, dar uite că le-am dat o lecție.

Putem să ne calificăm, am făcut cel mai greu pas. De ce să nu-i batem? Nu vreau să accept că Bosnia e mai valoroasă decât noi. Dacă vom câștiga acolo nu cred că vom mai pune la socoteală meciul cu San Marino. Acolo vom lua 3 puncte”, este de părere legenda Fiorentinei.

Ianis Hagi, noul căpitan al naționalei României? Verdictul lui Adi Mutu

În lipsa lui Nicolae Stanciu, Ianis Hagi a fost căpitanul tricolorilor în meciurile cu Moldova și Austria, ambele câștigate cu 2-1 și 1-0. Însă, deocamdată, Adrian Mutu consideră că tot jucătorul de la Genoa este îndreptățit să poarte banderola, Ianis fiind următorul pe listă.

„Cred că asta e rolul lui Ianis Hagi. Rolul de inter, se rotește cu Dragomir între linii și rămâne Marin în fața apărării. Când e un meci important rămâne și Dragomir în spate. E postul lui, pentru că rămâne cu fața la joc. E un jucător care are ambele picioare, care are execuții, care vede jocul. Eu cred că încă îi lipsește ritmul, să fie la cea mai bună varianta a lui. Dar este pe un drum bun, de când a plecat în Turcia și-a găsit moralul.

Mi-a plăcut foarte mult cum s-a comportat în calitate de căpitan, se vede că-l responsabilizează banderola. Nu e nimic nou pentru el, a avut rolul ăsta de mic, l-a înzestrat taică-su’. Nu vreau să mă pronunț dacă va rămâne căpitan. Există un echilibru în vestiar, e Stanciu care a făcut meciuri memorabile la echipa națională. Cred că Stanciu își va relua banderola, e și corect pe undeva, dar vicecăpitan poate fi fără probleme”, a concluzionat Adrian Mutu.