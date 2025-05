„Se potrivea la Rapid cum mă pricep eu la ski alpin!”. Grigore Sichitiu dă de pământ cu șefii Rapidului pentru joaca de-a antrenorii: „Șumudică și-a pierdut energia!”

, a fost invitatul lui Robert Niță la „Suflet de rapidist”, emisiunea care e LIVE în fiecare marți de la 13:30 pe FANATIK.RO.

Grigore Sichitiu, nemulțumit de deciziile luate de conducerea Rapidiului: „Ce să faci dacă aduci unul care e bun doar cu pixul?”

Grigore Sichitiu e nemulțumit de : „Ne jucăm de-a antrenorii. Așa se potrivea Lennon la Rapid cum mă potrivesc eu la schiul alpin. În primul rând de ce niciun conducător din Europa n-a luat în ultimii 10 ani un antrenor anglo-saxon. De ce n-a câștigat un titlu în Anglia sau vreo Cupă a Campionilor?

Ai inventat tu acum un neica nimeni care a venit aici ca să ce? Pentru că toți conducătorii din Europa sunt proști? Și atunci de ce nu angajează? Ce să caute la ora actuală? Sunt oameni care știu să lucreze. Ce să faci dacă aduci unul care e bun doar cu pixul?

Domne, stai un pic că lumea s-a schimbat complet. Toate domeniile de activitate s-au digitalizat s-au transformat în știință. În fotbalul nostru este întuneric. E o problemă și cu producătorii de jucători, cu părere de rău pentru Gică Hagi, care a dat peste 60% din jucătorii de la loturile naționale. Dar când ajung la un anumit nivel, unde joacă?”, a mai spus fostul oficial din Giulești.

Grigore Sichitiu, reproșuri pentru Marius Șumudică: „Jocul n-a progresat”

Grigore Sichitiu are câteva nemulțumiri și legate de Marius Șumudică: „E bine că s-a prins play-off-ul, dar ăsta era un obiectiv intermediar. Problema este că în aceste 9 luni cu Șumudică n-a progresat jocul, chiar dacă Rapidul a avut momente de joc bun. Campionatul e lung, play-off-ul e altceva și atunci ai nevoie ca jocul echipei să fie la un nivel constant.

Șumi din păcate și-a pierdut energia cu prea multe lucruri în afara fotbalului. Ba cu geaca, adidașii, și nu mai știu ce. A creat în jurul echipei o chestiune de relaxare. Eu am fost la atâtea congrese cu antrenori mari ai Europei: Mourinho, Capello. Toată lumea e extraordinar de serioasă și nimeni nu glumea.

A glumit prea mult și presa a speculat prea mult. Șumudică nu a mai putut să transmită seriozitate echipei. Trebuie să ai în primul rând un mesaj de seriozitate. Aici a greșit. Atmosfera era de așa natură. Ori ești în tribună, ori ești profesionist”.

„Mi-aș fi dorit ca el să vorbească despre problemele serioase ale jocului”

Grigore Sichitiu oferă și un exemplu personal: „Eu am lucrat cu doi dintre cei mai severi antrenori: Lucescu, Iordănescu și Piști Kovacs. Nu i-am văzut glumind sau o făceau într-o anumită limită. Parcă prea mult se vorbea la Rapid despre alte lucruri, decât despre joc. Mi-aș fi dorit ca el să vorbească despre problemele serioase ale jocului, pentru că au fost momente foarte bune, dar n-a avut continuitate.

Am fost în Anglia și un mare antrenor ne-a întrebat care sunt parametri unui joc bun. Noi am zis că să jucăm cu pase scurte, englezii box to box. Alan White a zis: ‘Nu, jucați la rezultat! Asta răsplătește fotbalul’.

Sichitiu știe ce ar fi trebuit să facă Marius Șumudică la Rapid: „În spiritul Giuleștiului, tu trebuie să transmiți echipei rigurozitatea rezultatului. Aici nu mai contează jocul pentru că lumea apreciază victoria indiferent ce ar fi. Asta spunea White, antrenați rezultatul. Restul e pentru public. În teren, publicul o să aprecieze că echipa nu pierde.

Șumudică trebuia în toată perioada asta să pregătească echipa pentru jocurile tari. Aici este problema. La Rapid, obiectivul era primele trei locuri sau câștigi Cupa României. Aici este arta antrenorului, ca în climatul Giuleștiului, tu să urmărești rezultatul”.