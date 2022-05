Se pregătește Belarus de intrarea în război? Convoaie militare, surprinse în drum spre granița cu Ucraina. Video

Jurnaliștii de investigație de la Belarusian Hajun project au publicat pe contul lor de Twitter mai multe imagini care surprind convoaie militare din Belarus aflate în deplasarea spre granițele acestui stat cu Ucraina și Belarus.

Imaginile au fost preluate de publicația ucraineană . Sursa citată notează că, în dimineața zilei de 4 mai, echipamentele militare din au fost filmate în timp ce se îndreptau către granița cu Lituania și cea cu Ucraina.

”La ora 06:00 dimineața, un convoi de aproximativ 30 de unități de echipamente militare ale Forțelor Armate Belaruse se deplasa de la Minsk către regiunea Oshmyany/granița cu Lituania de-a lungul autostrăzii M7”, anunță cei de la Belarusian Hajun project.

06:00. A column of about 30 military vehicles of the Belarusian Armed Forces was moving from Minsk towards the Ashmiany district / Lithuanian border along the M7 highway.

The video shows BTR-82A armored personnel carriers and BTR-80K command vehicle armored personnel carriers.

— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp)