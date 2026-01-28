Sport

Se pregătește de Jocurile Olimpice de iarnă, dar cucerește internauții cu formele sale. Ce face sportiva de 27 de ani înainte de competiție

O celebră patinatoare este gata pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, însă nu uită de fanii săi. Cum i-a impresionat pe urmăritori cu ultimele postări.
Alexa Serdan
28.01.2026 | 23:15
Se pregateste de Jocurile Olimpice de iarna dar cucereste internautii cu formele sale Ce face sportiva de 27 de ani inainte de competitie
Filmare inedită cu o sportivă de la Jocurile Olimpice de iarnă. Sursa foto: Instagram.com
Deține o medalie olimpică în palmares, iar acum se pregătește de Jocurile Olimpice de iarnă. Jutta Leerdam este o sportivă de 27 de ani care cucerește internauții cu formele sale. Înainte de competiție nu uită de micile plăceri.

Patinatoarea care impresionează cu postările sale

Jutta Leerdam este o patinatoare olandeză celebră la nivel internațional. Are o relație sentimentală cu un youtuber cunoscut pe numele său Jake Paul. Acesta a obținut cea mai importantă reușită din carieră după ce l-a învins pe Mike Tyson.

Frumoasa blondină îi este alături partenerului de viață în toate momentele vieții. În prezent, este rândul acestuia să o susțină pentru că urmează să se prezinte la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, din perioada 6-22 februarie.

Înainte de a ajunge la competiție își ține fanii la curent cu activitățile sale. Nu uită de cei care o urmăresc în mediul online, de fiecare dată impresionând cu postările sale. Îi cucerește pe internauți cu ipostazele incendiare.

Prin intermediul unei filmări de la piscină a atras toate privirile. Clipul a fost încărcat într-un carusel dedicat lunii ianuarie și a ieșit în evidență. Îmbrăcată într-un costum de baie negru, din două piese, Jutta Leerdam și-a etalat formele de invidiat.

Sportiva este ajutată de logodnicul ei să intre în apă, fără niciun fel de grabă. Toți au remarcat faptul că este atentă la felul în care arată.

Renumita patinatoare a încins atmosfera de pe Internet. Iubita lui Jake Paul este una dintre cele mai frumoasa sportive, motiv pentru care este admirată pentru ambiția și pentru perseverența de care dă dovadă constant.

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

Sportiva, onorată că ajunge la Jocurile Olimpice de iarnă

Patinatoarea cu o medalie de argint, obținută de Jocurile Olimpice din 2022, este încântată de parcursul profesional. E onorată că are oportunitatea să se prezinte la două probe cheie, în competiția din Milano, Italia.

În mediul online, Jutta Leerdam a mărturisit că este recunoscătoare pentru felul în care s-au aranjat lucrurile. În urmă cu puțin timp și-a depăși propriul record, cucerind a treia victorie de la Cupa Mondială, la 1.000 m, în acest sezon.

„Ne vedem la Milano pentru probele de 500 m și 1000 m! După căderea mea din cursa de 1000 m mi-am revenit și m-am calificat la 500 m. Doar nouă sportive olandeze, în total, pot obține calificarea pentru Jocuri.

Eu am fost una dintre cele nouă datorită probei de 500 m. Cum mai rămăsese un loc disponibil la 1000 m, federația KNSB a decis să mă includă și în această probă! Ce mă bucură cel mai mult este faptul că această decizie nu afectează nicio altă sportivă.

Sunt extrem de recunoscătoare că totul s-a aranjat. Milano, venim!”, a scris Jutta Leerdam, pe Instagram. Postarea sa nu a fost omisă de reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă. „Abia așteptăm să te vedem pe gheață”, au notat aceștia.

