Se pregătește încă o plecare de la CFR Cluj: „După modelul lui Muhar”. Exclusiv

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După Karlo Muhar (30 de ani), un alt jucător important este pe cale să plece de la CFR Cluj, în contextul problemelor financiare de la clubul din Gruia. Este vorba tot despre un mijlocaș croat, respectiv Damjan Djokovic (36 de ani), unul dintre „numele grele” din vestiarul echipei ardelene în ultimii ani.

După Karlo Muhar, și Damjan Djokovic pleacă de la CFR Cluj din cauza problemelor financiare

, și el urmează să își rezilieze în mod unilateral contractul, în condițiile în care în prezent are mai multe salarii restante. Djokovic a depus deja memoriu în acest sens, astfel încât este de așteptat ca această chestiune să se rezolve în scurt timp. „Eu am o informație de ultimă oră, apropo de jucătorii care pleacă de la CFR Cluj. O informație tare, e încă un jucător care săptămâna asta se desparte de CFR.

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Nu e neapărat Messi, dar e un jucător cu nume uriaș. Din informațiile pe care le am, Djokovic deja și-a depus memoriu mai demult, iar în momentul de față este în situația să rezilieze unilateral contractul. Nu e vreun Messi, dar e important ca nume, în vestiar.

Informația de ultimă oră este că după modelul Muhar săptămâna asta Djokovic va pleca și el de la CFR. Își va rezilia unilateral și va pleca de la CFR. Apropo că a zis Șumi că s-ar putea încă unul sau doi jucători să plece, spunea el la un moment dat”,

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Karlo Muhar, dorit de Gigi Becali la FCSB

La scurt timp după ce s-a confirmat plecarea fotbalistului croat de la CFR Cluj, Gigi Becali a anunțat, în exclusivitate pentru FANATIK, că . Ulterior, Karlo Muhar a transmis că ia foarte serios în calcul această posibilitate. „Nu sunt încheiate negocierile cu FCSB. Impresarul meu se ocupă de discuții. Am văzut declarațiile lui Gigi Becali și am auzit că mă place. Vom vedea ce se va întâmpla în cele din urmă. Îți spun, totul e deschis și încă discutăm. Sunt jucător liber și pot negocia oricând.

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M-am simțit bine în România, e un campionat bun și mi-ar plăcea să continui, am și alte oferte din străinătate, chiar și de la alte echipe din SuperLiga. Voi vedea ce voi alege pentru că trebuie să mă gândesc și la familia mea. Voi decide în următoarele zile unde voi merge”,