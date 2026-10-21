Se pregătește marea trădare în Italia! Simone Inzaghi, predecesorul lui Cristi Chivu la Inter, ar putea ajunge la Juventus

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, dar ar putea reveni în Italia. Tehnicianul a părăsit ”cizma” la finalul sezonului 2024-2025, iar în locul său a fost instalat Cristi Chivu pe ”Giuseppe Meazza”.

Simone Inzaghi ar putea ajunge la Juventus

”Bătrâna Doamnă” a avut un start greu de sezon, ocupând locul 8 după 7 etape din Serie A, cu 11 puncte. Clubul din Torino se află în afara locurilor europene și, momentan, Luciano Spaletti continuă să primească credit din partea conducerii. Totuși, în cazul în care situația s-ar înrăutăți, oficialii celei mai titrate echipe din Italia ar fi realizat deja o listă a posibililor înlocuitori.

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Prima variantă ar fi chiar Simone Inzaghi. Conform , antrenorul ar fi dispus să înceapă un nou capitol în orice moment, deși încă se află sub contract cu Al Hilal. O altă variantă ar fi un antrenor dispus să riște, iar numele propus de conducerea lui Juventus ar fi Stefano Pioli. Totuși, Simone Inzaghi ar rămâne favorit pentru a prelua banca.

Tehnicianul lui Al Hilal este cunoscut pentru calitatea sa de a gestiona vestiarul unor echipe consacrate, fapt pe care l-a demonstrat atât la Lazio, cât și la Inter. Inzaghi a reușit, la ambele formații, să îi ajute pe jucătorii tineri să ofere randament și a gestionat excelent relația cu fotbaliștii consacrați ai cluburilor. Italianul ar îndeplini criteriile pe care Juventus le caută la un antrenor.

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Simone Inzaghi a pierdut tot cu Inter într-o săptămână

Finalul stagiunii 2024-2025 a dus cariera lui Simone Inzaghi într-un punct critic. Antrenorul lui Inter de la acel moment s-a luptat până în ultimul act pentru câștigarea unui nou scudetto, dar și pentru cucerirea Ligii Campionilor. Totuși, finalul a fost mai mult decât dezamăgitor pentru fanii și conducerea echipei de pe ”Giuseppe Meazza”.

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În Serie A, totul s-a năruit în etapa 37. Atunci, Inter se afla pe locul 2, la numai un punct în spatele lui Napoli. ”Nerazzurrii” au obținut un rezultat de egalitate contra lui Lazio, 2-2, în timp ce rivala pentru trofeu a făcut și ea un pas greșit împotriva lui Genoa, 2-2, ratând șansa de a urca pe prima poziție. Ultimul act a adus victoria ambelor echipe, astfel încât clasamentul nu a fost modificat.

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Angrenat în finala Ligii Campionilor, Inter a avut parte de un ultim act de coșmar. Italienii au întâlnit pe PSG, pe Allianz Arena din Munchen, într-un duel istoric pentru parizieni. Trupa lui Luis Enrique s-a impus categoric, 5-0, și le-a ”suflat” trofeul jucătorilor lui Simone Inzaghi. Finalul dezastruos de sezon a însemnat înlăturarea tehnicianului și .

Antrenorul italian are, totuși, un palmares impresionant. De-a lungul timpului, a câștigat un titlu de campion al Italiei, 3 Cupe ale Italiei și 5 Supercupe ale Italiei. De asemenea, a mai cucerit 2 Cupe ale Italiei și o Supercupă la categoria Primavera.

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