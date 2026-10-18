Se pregătește mega filmul cu Mircea Lucescu! Filmări de urgență la Hunedoara. Exclusiv

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FANATIK a aflat că sunt șanse mari ca regizorul Tudor Giurgiu să producă un film despre Mircea Lucescu. Noul proiect începe deja să se contureze la exact jumătate de an de la .

Tudor Giurgiu, nou film dedicat lui Mircea Lucescu

În acest weekend, la Hunedoara au avut loc filmări cu gloriile celor de la Corvinul Hunedoara, în frunte cu Ioan Andone. Chiar dacă filmul se află într-o fază incipientă, a fost nevoie să se facă acest pas pentru că stadionul Michael Klein urmează să fie demolat complet în curând, iar procesul a început de pe data de 12 octombrie.

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Deocamdată totul este ținut în mare secret și nu se cunosc mai multe detalii despre când ar putea apărea filmul sau în ce stadiu se află în acest moment producția.

Contactat de FANATIK, Tudor Giurgiu nu a dorit să comenteze prea mult subiectul: „Din păcate nu am ce să spun pentru că nu este nimic oficial sau clar în sensul ăsta”.

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Tudor Giurgiu, în prim plan după ce a regizat și filmele biografice ale lui Ilie Năstase și Nadia Comăneci

, care a ajuns să fie selectată la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, cât și în filmul „Nadia” despre fosta mare gimnastică de renume mondial.

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Într-un interviu pentru Fanatik, Tudor Giurgiu a explicat că are de gând să mai realizeze producții cinematografice și cu alte legende din sportul românesc: „Pe viitor luăm în calcul să spunem povestea și altor mari sportivi”.

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Ce filme au fost lansate până acum despre Mircea Lucescu

Primul film a fost lansat în 2016. Documentarul s-a intitulat „Fenomenul Lucescu” și a fost produs în Ucraina de Marian Bushan. Filmările au avut loc pe parcursul a 3 ani, în 4 țări și 16 orașe.

Al doilea documentar a fost lansat în 2020, după ce proiectul fusese demarat încă din 2012. Serialul „Il Luce” a fost realizat de Dumitru Graur și are 16 episoade. Al treilea documentar este „Il Luce Maestrul”, care a fost lansat în vara lui 2025 și ține nu mai puțin de 3 ore.

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Ultimul film a fost lansat după moartea lui Mircea Lucescu. Este vorba despre „Eroii de la Mexico ’70. Lungmetrajul se concentrează pe povestea primei mari generații a echipei naționale care s-a calificat la Campionatul Mondial, în frunte cu Mircea Lucescu, eroul principal al producției prin statutul său de căpitan al României.