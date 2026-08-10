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Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă. Exclusiv

O nouă demitere de antrenor se preconizează în SuperLiga! După Antonio Folha, dat afară de CFR Cluj, încă un tehnician are zilele numărate! Toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.08.2026 | 20:16
Se pregateste o noua demitere de antrenor in SuperLiga Fostul tehnician al echipei gata sa revina pe banca Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă. Foto: Sport Pictures
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Se preconizează o nouă demitere de antrenor în SuperLiga, după ce Antonio Folha a fost înlăturat de la CFR Cluj de finanțatorul Neluțu Varga ca urmare a înfrângerii umilitoare din preliminariile Conference League în fața norvegienilor de la Tromso. Istvan Szabo (59 de ani) are zilele numărate la Csikszereda după startul dezastruos de campionat.

Se preconizează o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Istvan Szabo are zilele numărate la Csikszereda

Echipa din Miercurea Ciuc a înregistrat înfrângeri pe linie în primele patru etape din noul sezon. Astfel, în mod evident, se clasează în prezent pe ultimul loc, fără vreun punct, fiind singura formație aflată în această situație. Cel mai recent, ciucanii au pierdut în deplasare cu Farul Constanța, scor 2-3. 

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Istvan Szabo Csikszereda
Istvan Szabo ar putea fi demis de Csikszereda în scurt timp. Foto: Sport Pictures

Astfel, în acest context, FANATIK a aflat că oficialii clubului, în mod firesc foarte nemulțumiți de parcursul avut până acum de echipă, iau extrem de serios în calcul în acest moment posibilitatea să se despartă de actualul antrenor în scurt timp. Asta în primul rând din cauza faptului că în acest punct al campionatului jocul echipei este destul de modest și, în plus, nici nu există premise că această situație s-ar putea schimba semnificativ în viitorul apropiat.

Robert Ilyes are șanse mari să revină pe banca echipei din Miercurea Ciuc

Așadar, decisiv în acest sens va fi rezultatul meciului din etapa viitoare de SuperLiga, de pe teren propriu în fața celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. În cazul în care Csikszereda nu va reuși să obțină nici măcar un rezultat de egalitate în această partidă, sunt șanse foarte mari ca Szabo să fie demis. Iar principala variantă pentru înlocuirea lui ar fi reprezentată în acest moment chiar de către Robert Ilyes (52 de ani), fostul antrenor al echipei din Miercurea Ciuc.

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Robert Ilyes Csikszereda
Robert Ilyes ar putea reveni la Csikszereda. Foto: Sport Pictures

În sezonul trecut, el a obținut rezultate mult peste așteptări pe banca ciucanilor și a reușit să salveze echipa de la retrogradare fără mari emoții, în chiar prima stagiune petrecută de Csikszereda în istoria sa pe prima scenă a fotbalului românesc. La scurt timp după încheierea campionatului însă, fostul fotbalist de la Rapid a plecat, fiind înlocuit ulterior cu maghiarul Istvan Szabo. Din informațiile noastre, în contextul dat, Ilyes este văzut de către conducerea clubului drept varianta ideală în acest moment pentru redresarea situației sportive.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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