Se pregătește plecarea lui Andrei Borza de la Rapid! Giuleștenii și-au găsit fundaș stânga. Exclusiv

Giuleștenii încearcă să își întărească lotul în această perioadă de transferuri. Rapid a mutat timid în fereastra de mercato, însă se anunță zile interesante. Victor Angelescu, președintele clubului, a intrat în direct și a anunțat că se poartă negocieri pentru aducerea unui fundaș stânga.

Rapid a găsit înlocuitor pentru Andrei Borza. Ce fundaș stânga vor să aducă giuleștenii

Rapid îl are în lot pe Andrei Borza pe poziția de fundaș stânga. Este unul dintre cei mai promițători fotbaliști din campionatul României, însă apărătorul ar putea să părăsească echipa giuleșteană, întrucât nume importante din Europa și Arabia s-au interesat deja de situația sa.

Din acest motiv, giuleștenii își iau măsuri de precauție și i-au găsit deja un posibil înlocuitor lui Andrei Borza. Victor Angelescu a dat de înțeles că cele două cluburi poartă în acest moment negocieri.

Victor Angelescu, detalii despre transferul lui Robert Sălceanu la Rapid

a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre transferul lui Robert Sălceanu. Victor Angelescu este optimist și crede că sunt șanse mari ca mutarea să se realizeze. În cazul în care se va ajunge la o înțelegere, la Petrolul ar putea ajunge Rareș Pop sub formă de împrumut.

„Ar trebui astăzi sau mâine să știm. Sunt negocieri între cluburi. Vom vedea dacă se va ajunge la un consens. Eu sunt, de obicei, optimist. De ce nu aș fi și acum? Pe Rareș Pop l-am da să joace mai multe meciuri. Este important să prindă cât mai multe partide.

Eu cred că vrea să vină. Am văzut un interviu în care a spus că este o onoare pentru el să fie în radarul unui club foarte mare. Dacă ne înțelegem între cluburi, nu cred că va fi o problemă să îl luăm”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.