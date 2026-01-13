Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Se pregătește plecarea lui Andrei Borza de la Rapid! Giuleștenii și-au găsit fundaș stânga. Exclusiv

Pleacă Andrei Borza de la Rapid!? Transferul pregătit de oficialii de la Rapid care trădează mutarea. Victor Angelescu a dat ultimele detalii. „Eu sunt, de obicei, optimist. De ce nu aș fi și acum”.
Alex Bodnariu
13.01.2026 | 11:38
Se pregateste plecarea lui Andrei Borza de la Rapid Giulestenii siau gasit fundas stanga Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Înlocuitor pentru Andrei Borza la Rapid. Anunțul lui Victor Angelescu
ADVERTISEMENT

Giuleștenii încearcă să își întărească lotul în această perioadă de transferuri. Rapid a mutat timid în fereastra de mercato, însă se anunță zile interesante. Victor Angelescu, președintele clubului, a intrat în direct și a anunțat că se poartă negocieri pentru aducerea unui fundaș stânga.

Rapid a găsit înlocuitor pentru Andrei Borza. Ce fundaș stânga vor să aducă giuleștenii

Rapid îl are în lot pe Andrei Borza pe poziția de fundaș stânga. Este unul dintre cei mai promițători fotbaliști din campionatul României, însă apărătorul ar putea să părăsească echipa giuleșteană, întrucât nume importante din Europa și Arabia s-au interesat deja de situația sa.

ADVERTISEMENT

Din acest motiv, giuleștenii își iau măsuri de precauție și i-au găsit deja un posibil înlocuitor lui Andrei Borza. Robert Sălceanu, fundașul stânga al celor de la Petrolul, ar putea ajunge în Giulești. Victor Angelescu a dat de înțeles că cele două cluburi poartă în acest moment negocieri.

Victor Angelescu, detalii despre transferul lui Robert Sălceanu la Rapid

Președintele celor de la Rapid a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre transferul lui Robert Sălceanu. Victor Angelescu este optimist și crede că sunt șanse mari ca mutarea să se realizeze. În cazul în care se va ajunge la o înțelegere, la Petrolul ar putea ajunge Rareș Pop sub formă de împrumut.

ADVERTISEMENT
VIDEO Fostul președinte al clubului unde a jucat Mutu a fost împușcat mortal...
Digi24.ro
VIDEO Fostul președinte al clubului unde a jucat Mutu a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale

„Ar trebui astăzi sau mâine să știm. Sunt negocieri între cluburi. Vom vedea dacă se va ajunge la un consens. Eu sunt, de obicei, optimist. De ce nu aș fi și acum? Pe Rareș Pop l-am da să joace mai multe meciuri. Este important să prindă cât mai multe partide.

ADVERTISEMENT
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea....
Digisport.ro
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum

Eu cred că vrea să vină. Am văzut un interviu în care a spus că este o onoare pentru el să fie în radarul unui club foarte mare. Dacă ne înțelegem între cluburi, nu cred că va fi o problemă să îl luăm”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo? Andrei Nicolescu a spus totul în direct:...
Fanatik
Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo? Andrei Nicolescu a spus totul în direct: „Noi avem discuția asta de 6-9 luni”
Ce l-a impresionat pe Andrei Nicolescu la Dinamo în cantonamentul din Antalya: „Mi-a...
Fanatik
Ce l-a impresionat pe Andrei Nicolescu la Dinamo în cantonamentul din Antalya: „Mi-a plăcut foarte mult!”
El este românul din străinătate despre care Mihai Stoica a cerut detalii. Gigi...
Fanatik
El este românul din străinătate despre care Mihai Stoica a cerut detalii. Gigi Becali nici n-a vrut să audă de el
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Un jucător și-a forțat plecarea din SuperLiga! Dezvăluiri uluitoare: 'Nu mai vin, vreau...
iamsport.ro
Un jucător și-a forțat plecarea din SuperLiga! Dezvăluiri uluitoare: 'Nu mai vin, vreau neapărat să mă transfer'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!