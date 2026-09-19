ADVERTISEMENT

După un start excelent de sezon, , în etapa a 8-a. Ilfovenii mai pierduseră în precedentele dueluri de acasă cu Știința Poli Timișoara (1-5) și CS Afumați (0-1) și au rămas cu un singur succes la Chiajna în acest sezon, 2-0 cu FC Bihor. Astfel, Concordia a coborât pe locul 6, ultimul care duce în play-off. Șirul de înfrângeri consecutive suferite acasă de echipa care are planuri mari în acest sezon i-a șubrezit poziția antrenorului Adrian Scarlatache.

Scaunul lui Scarlatache, care are cel mai bun lot din Liga a 2-a, se clatină

Potrivit informațiilor FANATIK, șefii Concordiei Chiajna , care a fost instalat în vară „principal”, funcție pe care o ocupă în premieră. Anterior, Adrian Scarlatache (39 de ani), care s-a retras ca jucător de la Chiajna, în 2024, fusese team-manager și „secundul” lui Andrei Cristea la Concordia.

ADVERTISEMENT

Concordia Chiajna are acum cel mai bun lot din Liga a 2-a pe transfermarkt, cu o cotă de 4,9 milioane euro. Ilfovenii au ajuns la nivelul amintit după ce au transferat intens între sezoane, inclusiv mulți jucători cu nume, ca Gabi Iancu, George Ganea, Robert Ion sau Ștefan Pănoiu.

Claudiu Niculescu și Andrei Cristea în vizorul unei echipe pe care golgeterii dinamoviști au mai antrenat-o

Dacă Scarlatache va fi demis, pe banca ilfovenilor ar putea fi numit un alt fost jucător de la Dinamo, Claudiu Niculescu sau Andrei Cristea. Liberi de contract, cei doi foști golgeteri ai „câinilor” sunt în vizorul capilor Concordiei.

ADVERTISEMENT

Atât Claudiu Niculescu (50 de ani), cât și Andrei Cristea (42 de ani) au mai lucrat la Chiajna. Niculescu a antrenat Concordia din ianuarie 2021 până în martie 2022, iar Cristea i-a pregătit pe ilfoveni din septembrie 2025 până la finalul sezonului trecut, când i-a expirat contractul.