Se pregătește Simion de confruntarea cu Guvernul Ciolacu. „S-ar putea să avem un scenariu care să ajute și PSD, și AUR”

Protestul din acest weekend organizat de AUR, care a reușit să aducă în Capitală circa 10.000 de susținători reprezintă cel mai de succes astfel de eveniment organizat de formațiunea condusă de George Simion de la încheierea pandemiei. Momentul vine și la doar câteva săptămâni înainte ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, să preia conducerea Executivului.

AUR mai are încă potențial de creștere

Ultima încercare a celor de la AUR de a scoate lumea în stradă s-a petrecut la începutul lunii octombrie 2022. Atunci, pe fondul valului de scumpiri la energie și alimente, în special, și în contextul unor proteste similare organizate cu zeci de mii de oameni în mai multe state europene, , cu maxim patru mii de oameni ieșiți în Piața Victoriei. O săptămână mai târziu, protestele pe care același partid le organiza în toată țara se soldau cu un rezultat și mai dezamăgitor pentru aceștia, doar , ieșind la protest în câteva orașe din țară.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă însă, la protestul din Capitală, partidul s-a organizat ceva mai bine și a reușit să-și aducă suficient de mulți simpatizanți din teritoriu pentru a da o altă anvergură evenimentului. Cu mesaje de tipul „nu ne vindem țara” sau mesaje împotriva „orașului de 15 minute”, George Simion a condus mulțimea strânsă în fața Parlamentului la Piața Universității și apoi pe Bulevardul Magheru.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, sociologul Cristian Hrituc este de părere că prin faptul că a reușit să scoată 10.000 de persoane în stradă, AUR a demonstrat că are atât forță organizatorică dar și resurse financiare suficiente pentru a-l transforma într-un partid puternic. „Faptul că AUR a reușit să își aducă oameni din teritoriu, să le plătească transportul, să îi organizeze și să îi pună să defileze în București, arată că în interiorul partidului s-a creat mecanismul de lucru, de care are nevoie orice partid. Dacă inventariem toate punctele tari ale AUR, vedem că are ”curentul favorabil”, are simpatizanți mobilizați, are logistică, are resurse financiare. Este pe trend crescător, a ajuns al doilea partid. Domină online-ul”, a subliniat acesta.

ADVERTISEMENT

Dacă la începutul anului 2022, AUR era deja al doilea partid în preferințele românilor, în ultimele luni majoritatea sondajelor au clasat partidul lui Simion pe locul trei, la puțin sub 20%, în spatele liberalilor. Astfel, în martie 2023, un sondaj CURS plasa AUR la 16%, sub PNL (21%) o cifră sub cele 19,1% (în creștere de la 18,2%) cât îi dădea un sondaj Inscop în aceeași lună. Chiar și la nivelul Capitalei, AUR apare că stă destul de confortabil în sondaje, cu 15%, potrivit unui sondaj CURS din luna aprilie, cu doar două procente sub PNL și USR.

Sociologul Mircea Kivu este de părere că în acest moment AUR nu și-a atins încă maximul de susținere pe care o poate atinge la nivelul electoratului, ascensiunea sa fiind determinată în mare măsură de mersul economiei. „AUR este mai degrabă un partid populist, și nu atât unul naționalist, iar partidele populiste au de câștigat în special atunci când nivelul de trai al populației înregistrează o scădere. Deși acum se situează în jur a 20 de procente, cred că au în continuare șanse să crească. AUR apasă pedala populismului mult mai tare decât o făcea PRM-ul lui Vadim Tudor pe vremuri. Aceștia s-au definit mai degrabă ca partid naționalist”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Potrivit acestuia, în condițiile în care există deja o largă nemulțumire în rândul populației, cu multe proteste – mai degrabă anemice – organizate de către sindicate, organizarea unui miting cu 10.000 de oameni poate fi văzut ca un relativ succes pentru cei de la AUR.

„În principiu, să-ți vină 10.000 de oameni la un miting de protest nu e mult. Dacă ne amintim la protestele față de OUG 13 a lui Iordache de acum patru ani, e o cifră mică. Pe de altă parte, din câte am văzut, în ultimii 3-4 ani nu am mai văzut mitinguri la care să participe 10.000 de oameni. De exemplu, la protestul față de pensiile speciale de acum trei patru săptămâni nu au fost nici o mie de oameni, din păcate.

ADVERTISEMENT

Deci, în condițiile actuale în care în rândul populației există o stare de apatie, cei 10.000 de oameni reprezintă o cifră mare și arată că, spre deosebire de alte partide, care totuși nici nu au mai încercat să scoată oamenii în stradă – după 2020 nu știu să mai fi fost vreo mobilizare din partea vreunui partid, AUR arată că are această capacitate”, a mai declarat, pentru FANATIK, Mircea Kivu.

ADVERTISEMENT

Unele cifre din sondajele care s-au făcut de-a lungul timpului în țara noastră, și care au arătat că, de exemplu, peste 60% dintre respondenți ar vota un partid naționalist, care să apere valorile tradiționale, pot îngrijora cu privire la potențialul de creștere al partidului AUR. Totuși, sociologul Barbu Mateescu, care și el este de părere că AUR mai are încă loc să crească, este de părere că acest potențial nu este însă atât de ridicat. Potrivit acestuia, prin mesajul său și modul de comunicare, AUR își creează și o puternică antipatie în societate.

„AUR are un mesaj, are un ton destul de distinctiv. Mesajele și le mai schimbă, și le mai diversifică, dar e un profil foarte clar. E un partid bine definit din punct de vedere al imaginii, al vocabularului. Acest lucru, mai ales dacă pui multă intensitate, și polarizează foarte mult.

E cumva ironic. Ce li se întâmplă lor e ceea ce s-a întâmplat cu protestele din 2017-2018. Și acum, după jumătate de deceniu, încă mai sunt televiziuni, încă sunt jurnaliști, vectori în spațiul opiniei publice care înjură #reziștii, sau chestii de genul acesta. A fost o emoție atât de puternică care a polarizat foarte mult.

Exact, într-un mod foarte ironic, asta se întâmplă acum cu AUR. Nu vedem atât de clar câți oameni în fiecare zi spun că niciodată nu vor vota cu AUR, că vor veni la vot să voteze orice altceva în afară de AUR, și asta, implicit, limitează și potențialul partidului. Nu cred că s-a ajuns încă la o limită din punctul ăsta de vedere, dar nici nu sunt foarte, foarte departe, în opinia mea”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Barbu Mateescu.

Simion se pregătește pentru Guvernul Ciolacu

Până acum George Simion nu a părut că-și face din Marcel Ciolacu un adversar direct, asta deși PSD este deja de un an și jumătate la putere. Mai mult, au fost și desele episoade în care parlamentarii AUR au votat cot la cot cu social-democrații sau s-au abținut pe alte subiecte unde PSD a avut un interes direct, așa cum a fost votul pentru pragul impus infracțiunii de abuz în serviciu. La fel, AUR a evitat o poziție tranșantă pe tema pensiilor speciale.

Mai mult, a părut că cel mai adesea – vezi cazul canalul Bâstroe, casele de self-check de la Auchan sau boicotul Austriei după eșecul Schengen. Acum însă, cu doar câteva săptămâni înainte de rotativa guvernamentală prin care Marcel Ciolacu se pregătește să preia fotoliul de premier, George Simion va ajunge în situația de a nu-l mai putea ignora pe Marcel Ciolacu.

Sociologul Mircea Kivu este de părere că PSD-ul condus acum de Marcel Ciolacu stăpânește rețeta pentru a evita eventuale tensiuni sociale cauzate de o criză economică. Deja liderul PSD pare hotărât să preia conducerea Executivului fără restanțe majore, Marcel Ciolacu lăsând să se înțeleagă că speciale.

„În condițiile în care în următoarele luni și mai ales în anul electoral 2024 o să asistăm la o degradare a nivelului de trai, asta o să avantajeze în mod clar AUR. Pe de altă parte, nu e clar că vom asista la o asemenea degradare, pentru că e posibil ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu să facă ceea ce PSD face de obicei.

Adică să mobilizeze niște resurse pentru a da bani oamenilor, sistemul de vouchere sau cine știe ce ajutoare vor mai inventa, pentru că bani o să se mai găsească până la urmă, chiar dacă o să-i plătim scump în anii următori. Deci e posibil ca acest Guvern să facă în așa fel încât să nu deconteze electoral o scădere vizibilă a nivelului de trai”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

Pentru PSD un conflict un cei de la AUR pare cumva ironic, în condițiile în care în timpul guvernării Dragnea social-democrații au fost cei care au împins în agenda publică discursul anti-european. Acum PSD pare să fie nevoit să lupte cu același tip de discurs pe care l-a promovat în ultimii ani. De altfel, acest lucru s-a și întâmplat chiar odată cu acest ultim protest, unde una din temele favorite scandate de participanți a fost „pentru copiii României protestăm, pentru bogății și pentru țară”.

Acest episod a început la finalul lunii trecute, atunci când a fost pus în dezbatere la comisii un proiect de lege, promovat de Ministerul Familiei condus de Gabriela Firea, ce viza prevenirea separării copilului de familie. Chiar dacă proiectul Guvernului este unul bun, scris în interesul copiilor, subiectul legii a alimentat pasiunile celor de la AUR care au transmis că prin asta statul vine și ne ia copiii. Aceleași mesaje au fost transmise sâmbătă de manifestanți, atunci când aceștia s-au oprit în fața sediului PSD de pe Kiseleff. „PSD, o mizerie” și „Nu cedăm, copiii îi apărăm” au fost printre lozincile scandate de cei de la AUR.

Pe de altă parte, chiar dacă AUR și PSD par astăzi predispuse la o confruntare pe tot felul de teme conspiraționiste și anti-europene, sociologul Barbu Mateescu este de părere că o asemenea confruntare nu este deloc sigură. În opinia sa, cele două formațiuni pot ajunge la o înțelegere tacită în care ambele partide să aibă de câștigat fără însă a se atace reciproc, mai ales atunci când vine vorba de cei doi lideri ai partidelor. Barbu Mateescu este de părere că cel puțin în acest moment nu este încă clar că cei de la AUR par deciși în a avea o confruntare publică cu PSD-ul.

„Cei de la AUR au foarte multe ținte, sunt foarte multe lucruri pe care ei le pot ataca și nu mă refer doar la guvernare. Mă refer și la Uniunea Europeană și la președintele Iohannis și așa mai departe. Cred că ei o să fie destul de atenți la ceea ce face Marcel Ciolacu. E un scenariu care îi ajută într-o bună măsură și pe social-democrați după formula: PSD este puterea, AUR este opoziția iar restul nu contează.

Am putea avea acest scenariu care să-i ajute și pe cei de la PSD și pe cei de la AUR pentru că, pentru PSD, prin comparație cu AUR poate să arate că ei sunt partidul mai european, mai civilizat, mai normal în timp ce AUR ar beneficia de pe urma acestor dispute pentru că s-ar profila drept principala opțiune din opoziție, lucru deosebit de important mai ales la prezidențialele de anul viitor”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Barbu Mateescu.

Potrivit acestuia, o astfel de situație ar putea apărea natural între cele două partide, fără să fie nevoie de o înțelegere strictă. Pur și simplu, o situație în care George Simion și Marcel Ciolacu se ignoră în mare parte, lăsându-și fiecăruia și partidului zona de comunicare specifică, ar putea fi situația care să convină ambelor formațiuni.

„Pentru acest scenariu nu trebuie neapărat o înțelegere, nu trebuie să existe niște oameni care să stea la masă să ciocnească niște pahare. Dar este realmente o situație care s-ar putea să-i ajute foarte mult. Să vedem peste șase luni dacă toate site-urile au pe prima pagină cum s-au atacat între ei Ciolacu și Simion. Hai să vedem chestia asta, dacă va fi folosită. E posibil ca AUR să descopere că sunt alte direcții mult mai utile, din punct de vedere al voturilor, decât să atace PSD. Deci nu este o garanție aici”, a mai precizat Barbu Mateescu pentru FANATIK.