Se pregătește trădarea mileniului, pentru 100 de milioane de euro! De 62 de ani nu s-a mai făcut un transfer între cele două mari echipe

Alexis Mac Allister ar putea fi protagonistul uneia dintre cele mai mari trădări din istoria Premier League. Potrivit Daily Mirror, jucătorul este de interes pentru Manchester United, care va da tot ce va putea pentru el vara aceasta, după plecarea lui Casemiro.

Manchester United îl vrea la Mac Allister de la Liverpool

Clubul a anunțat deja că Casemiro nu va continua și că echipa trebuie să caute un înlocuitor în poziția sa.

Din acest motiv, echipa din Manchester și-a îndreptat atenția către Alexis Mac Allister. deoarece este un jucător puternic, în ciuda fizicului său nu tocmai impunător.

În plus, titular și campion mondil cu naționala Argentinei în 2022, Alexis are un control excelent al mingii. El este unul dintre cei mai apreciați mijlocași din Premier League, unde joacă din 2019, de când a venit la Brighton, de la Boca Juniors.

Argentinianul este socotit înlocuitorul perfect pentru Casemiro

Liverpool a plătit pentru el 42 de milioane de lire sterline, iar jucătorul este evaluat acum la 86 de milioane de euro și are contract până în 2028 cu gruparea cormoranilor. Manchester trebuie să bage serios mâna în buzunar pentru a-l duce, dar nu de bani duce lipsă United. Suma vehiculată pentru achiziție, nu va putea fi mai mică de 100 de milioane de euro.

Transferul lui Mac Allister de la Liverpool la Manchester United că ar fi o lovitură sportivă și psihologică uriașă. Asta pentru că există o mare rivalitate istorică în Anglia, între cele două cluburi, care au cele mai multe recorduri și se urăsc reciproc.

Loialitatea jucătorilor pentru culorile lor face ca ultimul transfer între cele două cluburi să dateze din 1964, când Phil Chisnall a semnat pentru Liverpool, plecând de la Manchester United. De data aceasta, operațiunea ar putea să fie făcută în sens invers.

Doar nouă transferuri s-au făcut între cele două cluburi, ultimul în 1964

De-a lungul timpului, doar nouă transferuri au fost operate între cele două cluburi, șapte dintre ele înainte de Al Doilea Război Mondial. Cinci jucători au plecat de la Liverpool la Unitesși patru în sens invers.

Cele două cluburi sunt cele mai de succes din istoria fotbalului englez. Împreună au câștigat 40 de titluri de campioane, 21 de Cupe FA, 16 Cupe ale Ligii, 37 de FA Community Shields, nouă Cupe Europene/Ligi ale Campionilor UEFA, patru Cupe UEFA, o Cupă a Cupelor UEFA, cinci Supercupe UEFA, o Cupă Intercontinentală și două Cupe Mondiale ale Cluburilor FIFA.

Din 19 octombrie 2025, Liverpool conduce în ceea ce privește numărul de trofee câștigate, cu 69 față de 68 ale lui United, în timp ce Manchester United conduce în ceea ce privește rezultatele directe dintre cele două echipe: 84 de victorii față de 72 ale lui Liverpool- restul de 61 de meciuri s-au încheiat la egalitate.