Se pregătește un nou contract pentru durul SuperLigii României. Antrenorul nu concepe echipa fără el

Paul Papp este unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din SuperLiga României. La 36 de ani împliniți în noiembrie, el este o prezență constantă în prima echipă a Petrolului, fiind al doilea căpitan după Gicu Grozav.

Petrolul îl vrea în continuare pe Paul Papp

Papp a intrat în ultimele șase luni de contract cu echipa ploieșteană, dar sunt șanse mari ca el să continue la Petrolul. Conducerea clubului e mulțumită de el,

Paul Papp nu este doar experimentat, ci și un fundaș de temut. Practic, fostul internațional e durul SuperLigii, având cele mai multe faulturi comise în prima parte a sezonului. Papp a faultat de 40 de ori, mai mult decât orice alt fotbalist din primul eșalon.

Paradoxal, în topul faulturilor, conform superliga.ro, pe locul doi este un atacant. Florin Tănase, de la FCSB, a avut 39 de intervenții neregulamentare, deși el își desfășoară activitatea preponderent în compartimentul ofensiv.

Abia, după Tănase urmează trei fotbaliști cu evoluții defensive. Zhelev (Oțelul) a faultat de 38 de ori, Sadriu (FC Argeș) de 36 de ori și Vegh (Csikszereda) de 34 de ori.

Paul Pap depășit 100 de meciuri pentru ploieșteni

Conducerea Petrolului pregătește un nou contract pentru Papp, iar în cazul în care cele două părți vor cădea la un acord, fotbalistul are șanse să-și încheie cariera la Ploiești. Actuala sa echipă, la care a ajuns în 2023, este deja formația la care a jucat cel mai mult în activitatea sa. El a depășit 100 de meciuri pentru Petrolul.

Plecat în fotbal de la Unirea Dej, Papp a jucat la FC Botoșani (2007-2008), FC Vaslui (2008-2012), Farul (2009 -2010 împrumut), Chievo (2012 -2014), Astra Giurgiu (2013-2014 împrumut), Steaua (2014-2016), Will (2016-2017), Karabukspor (2016-2018), Sivasspor (2017-2020), Universitatea Craiova (2020 -2023), Petrolul (2023-prezent).

În urma celor 40 de faulturi pe care le-a făcut în meciurile din acest sezon, Papp s-a ales cu 5 cartonașe galbene. Din această cauză, el a lipsit într-un joc al echipei sale. Cifrele jocului său sunt însă bune: 83 de dueluri câștigate din 156, 103 respingeri, 25 tacklinguri, 16 șuturi blocate și 30 de intercepții.

Paul Papp, dublă pentru România în meciul cu Irlanda de Nord

Fotbalist cu 20 de selecții la națională, Paul Papp a fost eroul unui meci extrem de important pentru România. În 2014, el a marcat ambele goluri ale tricolorilor, în partida cu Irlanda de Nord, din preliminariile EURO 2016. Reușitele lui au deschis drumul României către turneul final din Franța.

Papp este punct fix în defensiva Petrolului, de unde momentan lipsește Yohan Roche. Situația lui este oricum incertă, deoarece a intrat în ultimele șase luni de contract și a evitat să dea un răspuns ferm în privința prelungirii angajamentului.