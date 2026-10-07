Se pun în vânzare biletele pentru Transylvania Open 2027. Cât costă să vezi cel mai mare turneu de tenis organizat în România

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Ediția 2027 a Transylvania Open se va desfășura în perioada 30 ianuarie – 6 februarie, la BT Arena din Cluj-Napoca. Deși nu se știe deocamdată ce jucătoare vor fi prezente, biletele vor începe deja să se vândă.

Prețurile biletelor pentru Transylvania Open 2027

Mai exact, joi, 8 octombrie, începând cu ora 14:00, se vor pune în vânzare primele bilete pentru Transylvania Open WTA 250, ediția 2027. Într-o primă etapă, se vor putea achiziționa tichete la prețuri Early Bats cuprinse între 45 și 160 de lei, în funcție de zi și de tipul de acces.

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Un bilet pentru întreaga zi la meciurile de luni, marți și miercuri vor costa 55 de lei, iar cele care permit accesul după ora 17:00 se ridică la 45 de lei. Pentru un tichet în ziua de joi, spectatorii vor plăti 85 de lei, pentru vineri 95 de lei, iar pentru sâmbătă, ziua finalelor, 160 de lei.

Și tot acum se vor pune în vânzare și abonamente la prețul Early Bats de 440 de lei. Pentru ediția din acest an, organizatorii vor pune la dispoziția fanilor un număr limitat de abonamente, care le va permite acestora să aibă același loc în fiecare zi a turneului. Biletele și abonamentele pentru Transylvania Open 2027 vor putea fi achiziționate online.

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Costuri mai mari la bilete în a doua parte a vânzărilor

După această perioadă Early Bats, se vor vinde bilete în programul Regular. Acestea vor costa 75 de lei de luni până miercuri pentru întreaga zi și 55 de lei pentru partidele de după ora 17:00, 110 lei pentru ziua joi, 130 de lei pentru vineri și 220 de lei pentru ziua finalelor. Abonamentul Regular va costa 560 de lei.

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Organizatorii au mai anunțat că tichetele pentru sesiunile de calificări care se vor desfășura sâmbătă, 30 ianuarie, și duminică, 31 ianuarie, vor fi puse la dispoziția publicului în a doua parte a lunii ianuarie.

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Meciurile de la Transylvania Open 2027 se vor disputa pe cele două terenuri amenajate în BT Arena. Biletele pentru Terenul Central vor oferi acces și la Terenul 2, în limita locurilor disponibile. Pe Terenul Central spectatorii vor avea locuri alocate, în timp ce pe Terenul 2 accesul se va face fără locuri prestabilite.

Sorana Cîrstea, ultima câștigătoare la Transylvania Open

Rămâne de văzute ce nume mari din circuitul WTA vor putea fi văzute la ediția din 2027 a Transylvania Open 2027. Există șanse mari ca , să nu fie la start, ea anunțând de mai mult timp că 2026 ar putea fi ultimul ei sezon în tenis.

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Aflată într-o formă de zile mari, Cîrstea a câștigat de o manieră categorică ediția 2026, fără să cedeze vreun set. A treia favorită a competiției, ea .