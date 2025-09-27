Se putea mai rău de atât la Manchester United? Ruben Amorim a depășit recordul negativ al lui Erik ten Hag

se dovedește în continuare inutilă pentru Manchester United. Cu managerul lusitan la timonă, „diavolii roșii” au rezultate mai proaste decât aveau pe vremea tehnicianului batav.

ADVERTISEMENT

Imposibil, dar adevărat! Manchester United, mai rău cu Ruben Amorim decât cu Erik ten Hag

Manchester United continuă să se afunde în subsolul clasamentului din Premier League. „Diavolii roșii” au suferit un nou eșec rușinos. În etapa a 6-a, echipa lui Ruben Amorim a pierdut pe terenul lui Brentford, scor 1-3. Golurile „albinelor” au fost marcate de Igor Thiago (8, 20) și Mathias Jensen (90+5), în timp ce reușita de onoare a oaspeților i-a aparținut lui Benjamin Sesko (26). În plus, în minutul 76, la scorul de 2-1,

Ca urmare a acestui eșec, Manchester United a rămas pe locul 13 în Premier League, cu doar 7 puncte după 6 etape. „Diavolii” par așadar să nu își revină nici sub comanda lui Ruben Amorim, care are deja 10 luni pe banca grupării de pe Old Trafford.

ADVERTISEMENT

Pe lângă faptul că Manchester United a terminat pe locul 15 sezonul trecut și a ratat prezența în cupele europene, Ruben Amorim a mai bifat o contraperformanță odată cu înfrângerea de la Brentford.

Ajuns la meciul cu numărul 33 în Premier League ca manager al lui United, antrenorul lusitan are o medie de puncte mai proastă decât cea a lui Erik ten Hag: 1,03 puncte/meci. În cei doi ani petrecuți la Manchester, olandezul a condus echipa de pe bancă la 85 de jocuri de campionat și a înregistrat o medie de 1,72 puncte per meci.

ADVERTISEMENT

Should Manchester United change manager? 🤔 It can't continue like this, can it? — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet)

Suporterii „diavolilor” au ajuns la capătul răbdării

Parcursul execrabil al lui Manchester United este suportat cu greu de fanii „diavolilor roșii”, care își doresc o schimbare pe banca tehnică. Ruben Amorim mai are însă contract cu gruparea de pe Old Trafford până în vara lui 2027.

ADVERTISEMENT

Rezultatele întârzie să apară chiar dacă în ultimul mercato șefii lui United au investit 250,7 milioane de euro pe transferurile lui Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Senne Lammens și Diego Leon.

Următorul meci al lui Manchester United este sâmbătă, 4 octombrie, ora 17:00, pe Old Trafford, cu Sunderland. Apoi, în etapa a 8-a, pentru „diavoli” urmează derby-ul de pe Anfield cu Liverpool.