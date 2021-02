Se redeschid școlile în România pe 8 februarie. Klaus Iohannis: „Începând de luni pregătiți copiii pentru școală!”

După trei luni de așteptare, școlile din România se redeschid odată cu 8 februarie, data la care trebuie să debuteze, conform programei, semestrul II. Anunțul a fost făcut de președintele Klaus Iohannis, după o ședință de la Palatul Cotroceni.

UPDATE, 17:00 / Președintele Klaus Iohannis face declarații după ședința în care s-a stabilit în ce condiții va fi redeschisă școala.

„Tocmai am finalizat o întâlnire. Am discutat o temă care este extrem de importantă pentru milioane de români. Ce se va întâmpla cu școlile din România începând cu săptămâna viitoare când începe semestrul 2. Am început cu o analiză a contextului pandemic și pot să vă spun câteva lucruri foarte clare. Nu, nu am scăpat de pandemie, trebuie să purtăm mască, să păstrăm distanța. Să respectăm măsurile care sunt în vigoare, dar putem să constatăm că în ultimele săptămâni incidența bolii s-a redus, avem ceva mai puține persoane internate la Terapie Intensivă.

Cum spun experții, trendul este descendent. Nu suntem singuri în Europa, ne-am uitat puțin în jur să vedem ce fac alții. Putem să constatăm că marea majoritate a țărilor din UE deschid școlile. Majoritatea statelor școlile sunt deja deschise, sau vor fi deschise progresiv în următoarele săptămâni. Sunt doar trei state care acum nu deschid școlile.

În unanimitate am decis următoarele lucruri: începând de luni, când începe semestrul 2, majoritatea copiilor merg fizic la școală. În localitățile unde sunt puține cazuri de Covid-19, în scenariul verde, toți copiii merg fizic la școală. În localitățile cu scenariu galben, clasele 1-4 merg la școală și din ciclul secundar merg doar copiii din clasa a 8-a fizic la școală, iar la liceu doar tinerii din a 12-a.

Unde e scenariu roșu, doar copiii la grădiniță, clasele 1-4 la școală, restul fac școala online. Pe scurt grădinițele și clasele 1-4 vor funcționa peste tot, mai puțin unde va fi carantină. Unde sunt cazuri puține toți merg la școală, unde sunt ceva mai multe merg la școală cei mici și clasele 8-12.

Mai sunt multe detalii de clarificat, cum se verifica dacă un copil e bolnav. În consecință, pregătiți copiii pentru școală!”.

Șeful statului i-a convocat, marți, la discuții, pe premierul Florin Cîțu, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu și pe șeful DSU, Raed Arafat.

În urma acestei întrevederi, s-a decis că școlile din țară se pot redeschide în siguranță, iar cei aproximativ 2,8 milioane de elevi pot reveni în bănci de lunea viitoare.

Pe 8 februarie, data la care milioane de elevi revin la cursuri, se vor împlini trei luni fără o zi de când școlile cu prezență fizică au fost închise.

La începutul lunii noiembrie, după intensificarea valului 2 al pandemiei de Covid-19, președintele Klaus Iohannis anunța închiderea școlilor din toată țara, ca măsură pentru controlul răspândirii bolii.

Ulterior, la începutul anului 2021, numărul infectărilor a început să scadă, iar președintele și noul Guvern au decis ca pe 8 februarie, dacă situația epidemiologică o va permite, elevii să revină în clase.

Atunci când rata de infectare e peste 6, localitatea se carantinează și toată lumea stă acasă, școlile se închid, se fac ore doar în online.