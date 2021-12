Se redeschide pavilionul ars de la Matei Balș. Rafila: ”Ne pregătim pentru valul al cincilea”

Totodată, Alexandru Rafila a precizat că a început pregătirea și pentru valul al cincilea în țara noastră. În penultima zi din an, ministrul sănătății a mers la pavilionul V, care a ars în incendiul de la ”Matei Balș”, pentru a vedea care este stadiul reabilitării.

Se lucrează intens pentru a finaliza cât mai rapid trei etaje și a amenaja 100 de paturi cu oxigen. S-a stabilit deja o echipă de lucru cu ”medici foarte buni”, care din ianuarie își vor începe activitatea

Rafila: ”Trebuie să vedem ce se întamplă și cu spitalul de la Constanța”

Ministrul sănătății a spus că se va evalua în perioada următoare și situația reabilitării a Spitalului de Boli Infecțioase de la Constanța, unde mai mulți pacienți pierzându-și viața.

”Ne pregatim pentru valul al cincilea. La Matei Bals se lucreaza intens pentru redarea in circuitul medical in acest pavilion, trei etaje cu medici foarte buni.

Trebuie să vedem ce se intampla si cu spitalul de la Constanta, dacă poate fi redat. Un lucru care trebuie urmat si de alte unități medicale, in ceea ce priveste reabilitarea. Avem multe spitale care sunt ale autoritatilor locale. ”, a spus Rafila

Cătălin Apostolescu, managerul de la ”Matei Balș” a precizat că se încearcă și obținerea autorizației de funcționare a pavilionului V. Printre reabilitări se numără și montarea senzorilor de incendiu în fiecare cameră.

”Facem o serie de imbunatatiri, incat sa obtinem o autorizatie de functionare. Am montat senzori de incendiu in fiecare camera. In cursul lunii ianuarie sa putem da in folosinta paturi de terapie acuta”, a declarat și Cătălin Apostolescu.

Tot legat de valul cinci al pandemiei, Rafila a dat asigurări că autoritățile depun eforturile necesare pentru controlarea acestuia.

”Fără un efort colectiv în această perioadă nu o să putem trece cum trebuie prin acest val cinci. Noi încercăm la nivelul ministerului Sănătății să facem tot ce ne stă în putință.

Și guvernul face același efort, încât să avem consecințe cât mai mici în ceea ce privește impactul acestui val potențial”, a mai spus ministrul sănătății.

Reamintim că pe 29 ianuarie 2021 . Au murit peste 20 de persoane, unele chiar în timpul tragediei, altele treptat, din cauza rănilor suferite, dar și a infecției cu Covid.