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Se reface cel mai puternic cuplu din istoria tenisului feminin! Unde vor reveni pe teren jucătoarele cu peste 170 de trofee în palmares

Una dintre cele mai așteptate reveniri din sportul mondial se va produce la mijlocul lunii august, când două dintre cele mai galonate jucătoare de tenis din istorie vor face echipă la dublu
Catalin Oprea
04.08.2026 | 07:45
Se reface cel mai puternic cuplu din istoria tenisului feminin Unde vor reveni pe teren jucatoarele cu peste 170 de trofee in palmares
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Serena și Venus Williams vor juca împreună la Cincinnati FOTO X
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Organizatorii turneului WTA 1000 de la Cincinnati au anunţat că au acordat un wild card surorilor Williams, pentru proba de dublu a turneului. Serena şi Venus Williams au câştigat, jucând împreună, în proba de dublu, 14 titluri de Grand Slam şi trei medalii olimpice de aur. Ele formează cea mai galonată pereche din istoria tenisului, având în total 22 de trofee câștigate împreună.

Surorile Williams au împreună 90 de ani

După ce a făcut dublu cu Victoria Mboko la Queens şi cu Karolina Muchova, la Berlin, Serena va face echipă cu Venus, sora ei, în turneul de la Cincinnati, care se va desfăşura în perioada 13-24 august. Ea nu are nici cea mai mică intenție să renunțe la tenis, după ce a revenit în circuit, chiar dacă este mama a doi copii.

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Serena Williams, care va împlini 45 de ani în septembrie, are 73 de titluri la simplu, 23 la dublu feminin și două la dublu mixt. Sora ei, Venus, care a împlinit 46 de ani în iunie, are 49 de trofee la simplu, 24 la dublu feminin și două la dublu mixt. În total, surorile Williams au câștigat 173 de trofee, fiind printre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului.

N-au mai jucat în aceeași echipă de patru ani

Serena și Venus Williams au câștigat împreună un total de 138.028.442 de dolari, exclusiv din premiile în bani oferite la turneele de tenis. Defalcat, câștigurile oficiale înregistrate de Asociația Feminină de Tenis (WTA) arată astfel: Serena Williams: 94.932.862 de dolari – ea ocupă detașat locul 1 în istoria tenisului feminin la capitolul încasări din competiții. Venus Williams: 43.095.580 de dolari – ea se poziționează pe locul 4 în clasamentul all-time al câștigurilor din circuit.

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Ultima dată când surorile Williams au jucat un meci împreună la dublu a fost în septembrie 2022, la turneul de la US Open, unde au fost eliminate în runda inaugurală de perechea cehă Lucie Hradecká -Linda Nosková. Deși trebuiau să își facă revenirea în echipă în luna iulie la Wimbledon, o accidentare la genunchi suferită de Serena le-a forțat să se retragă din competiția de dublu chiar înainte de primul meci.

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