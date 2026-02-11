Se reia procesul dintre FCSB și CSA Steaua privind prejudiciul de 37 de milioane de euro! Când se judecă speța și ce spune avocatul campioanei

ADVERTISEMENT

În 2025 s-a încheiat atât procesul palmaresului Stelei, cât și procesul în care FCSB a cerut anularea mărcilor deținute de CSA Steaua, iar acum urmează un nou episod din acest război continuu. Speța prin care „militarii” solicită un prejudiciu de 37 de milioane de euro lui FCSB se va relua în luna aprilie a acestui an.

CSA Steaua continuă lupta pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro. Când se va relua speța

În urma procesului privind palmaresul, Steaua București a primit toate realizările echipei dintre anii 1948 și 2003, în timp ce FCSB deține doar reușitele din 2003 până în prezent. Tot în 2025, solicitarea FCSB-ului de anularea mărcilor Stelei a fost respinsă, iar aceste decizii permit reluarea unui alt proces, suspendat în anul 2019, cel prin care CSA Steaua solicită prejudicii de 37 de milioane de euro echipei lui Gigi Becali.

iar primul termen a fost programat peste două luni, mai exact pe data de 8 aprilie 2026. Până atunci, avocații echipei din prima ligă vor avea o înfățișare la Curtea Constituțională a României, prin care Adrian Cavescu crede că poate readuce numele și sigla înapoi la FCSB. Mai exact, el încearcă să producă o modificare a Legii mărcilor, iar o eventuală victorie ar putea redeschide procesul finalizat în 2014, când FCSB a pierdut marca Stelei.

De ce Adrian Căvescu susține că Legea mărcilor este greșită și cum va acționa în acest sens

Până pe data de 8 aprilie, când va avea loc prima înfățișare în procesul privind prejudiciul cerut de CSA Steaua, avocații lui FCSB au o misiune foarte importantă. Adrian Căvescu a dezvăluit că are o citație pe 17 februarie de la Curtea Constituțională privind cererea anulării Legii mărcilor, pe care el o consideră greșită:

„Pe 17 februarie avem o citație, în sfârșit, de la Curtea Constituțională, în dosarul prin care am cerut anularea Legii mărcilor, pentru că este greșită. De ce este greșită? Instituția mărcii este una vie. Marca înregistrată este o entitate juridică vie. Adică nu ca la Registrul Comerțului, unde înregistrezi o firmă și este a ta. La mărci, toată legislația națională și internațională prevedea că o marcă trebuia folosită. La noi, Legea mărcilor, când a apărut, a fost tradusă greșit. Zice că o marcă notorie rămâne notorie chiar dacă nu este folosită. Dar legea noastră traduce Tratatul de la Paris, care zice fix invers: «Marcă notorie este însemn larg cunoscut, cu condiția folosirii». Iar legea noastră zice fără a fi necesară folosirea!

Atunci, noi am cerut Tribunalului: «Vedeți că legea este greșită, modificați legea!». Tribunalul București a fost de acord și a sesizat CCR. Apoi, Curtea de Apel a fost de acord și a sesizat Curtea Constituțională. Dar abia acum, pe 17 februarie, ne cheamă să judece cererea noastră de modificare a Legii mărcilor, articolul 3, alineatul 1, litera d) din Legea 84/1998. Atât forma din 2004, când CSA-ul a înregistrat marca Steaua, cât și forma de astăzi sunt greșite.

Dacă CCR modifică articolul, noi putem redeschide procesul prin care în 2011 (n.r. – în 2014 a venit decizia, în 2011 a fost intentat procesul) Înalta Curte ne-a anulat marca. În 2011, ÎCCJ a anulat marca Steaua deținută de FCSB SA în baza unei mărci pretins notorii aparținând CSA-ului. Or, în 2011 CSA nu folosea marca Steaua! Instanța trebuia să spună: «Da, cu o marcă notorie poți anula o marcă, dar marca voastră nu e folosită!».

Atunci, noi redeschidem prin revizuire procesul de anulare a mărcii Steaua: «Domnilor judecători, între timp s-a modificat legea, am anulat articolul în baza căruia voi ați anulat marca FCSB-ului, rejudecați procesul!»”, a transmis Adrian Căvescu pentru

Poate FCSB să primească numele și sigla înapoi în urma anulării Legii mărcilor? Ce spune avocatul campioanei

Adrian Căvescu, avocatul lui FCSB, susține că o eventuală victorie în acest proces ar putea deschide calea prin care echipa lui Gigi Becali să poată reveni la numele și sigla anterioare: „Ni s-ar deschide opțiuni juridice, am avea instrumente, cerul ar fi limita.

Am putea, de exemplu, să solicităm anularea mărcii lor, înregistrată după a noastră. Anulându-se decizia de anulare a mărcii ne-ar conferi drepturile din urmă și am reveni clar”, a mai spus Adrian Căvescu.

Ce spune Adrian Căvescu despre procesul privind prejudiciul de 37 de milioane de euro

În plus, dacă FCSB va avea câștig de cauză în februarie, lucru pentru care avocatul este foarte optimist, procesul privind prejudiciul ar pica:

„Ce înseamnă prejudiciu din contrafacerea mărcilor? Articolul 14 din Ordonanța 100/2005 spune așa: «Dacă tu mi-ai încălcat dreptul la marcă, trebuie să plătești diferența din ceea ce am pierdut eu. Adică ce încasam până astăzi și ce am încasat mai puțin de când ai apărut tu. Încasam 10.000 de lei pe lună și de când ai început tu să contrafaci marca, am încasat 5.000 de lei pe lună». Diferența de 5.000, ăla este prejudiciul.

În plus, procesul ăsta este deschis la 1 aprilie 2017, iar ei vor 10 ani de despăgubiri. Dar atunci nu aveau încasări din fotbal! Cum să le producem o pierdere lor, care n-aveau încasări din fotbal? Ca să ai un prejudiciu trebuie să ai o diminuare a profitului din cauza mea. Or, eu, prin acțiunile mele, nu ți-am diminuat ție profitul”, a declarat Adrian Căvescu pentru sursa citată.

„Pe 8 aprilie avem redeschiderea procesului privind prejudiciul. Numai că vom veni cu o surpriză atunci! Nu ne ducem ca mielul la tăiere. Ne judecăm până la capăt, procedurile vor continua. Surpriza este că marca lor a fost înregistrată nelegal. Cum vii tu să-mi ceri 37 de milioane de euro pe baza unei mărci înregistrate nelegal? Ce, noi stăm cu mâinile în sân?”, a mai explicat avocatul lui FCSB.