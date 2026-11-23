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Cupa va avea parte pe final de an de . FC Voluntari nu va juca însă cu titularii contra celor de la FC Bacău. Președintele Bogdan Bălănescu a lansat acuzații dure înaintea meciului decisiv.

FC Voluntari sacrifică meciul decisiv din Cupă cu FC Bacău

FC Voluntari are șanse să depășească cu bine faza grupelor Cupei, însă se vede în fața unei decizii drastice. Ilfovenii vor înfrunta FC Bacău joi seara, pe 3 decembrie, la Piatra Neamț, iar duminică echipa se va deplasa la Arad, pentru meciul contra celor de la UTA. Bogdan Bălănescu s-a plâns de cum a fost tratată echipa lui în ultima perioadă și a transmis că partida decisivă din Cupă va fi sacrificată. „A explodat tensiometrul, avem o părere de rău, puteam să și câștigăm, am avut câteva ocazii mari pe final de joc.

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Dar ne luptăm cu toată lumea, cu VAR, cu programările, cu tot. Mereu primim explicații, ce pot să mai zic. Am avut 11 metri clar la Sepsi, dat de VAR, arbitrul nu l-a dat. Am avut 2 de 11 metri cu Corvinul, am avut fault în atac la meciul cu Galați, ce putem face, ne luptăm. Singura părere de rău este că va trebui să sacrificăm Cupa României cu Bacău!”, a spus inițial președintele formației nou-promovate.

Conducerea lui FC Voluntari s-a plâns de program. Acuzațiile dure lansate

Ulterior, oficialul ilfovenilor a explicat că programul echipei sale este unul infernal și că Florin Pîrvu va trimite în Cupă mai mulți tineri, scenariu asemănător cu cel de la CFR Cluj la finalul lunii trecute, când contra lui U Cluj în Cupă. Bogdan Bălănescu a ținut să lanseze acuzații la adresa rivalelor, precizând că Dinamo și U Craiova sunt echipele „dorite” în sferturi.

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„Am fost programați joi seara la Piatra Neamț și duminică, la prânz, la Arad. Vom merge cu tineretul, așa suntem tratați, așa vom trata și noi competițiile. Poate incomodăm, poate trebuia să meargă Dinamo și Craiova în sferturi, așa că mergem cu echipa a treia. Echipa a doua are meci, nu avem ce face, așa că mergem cu liga de tineret”, a mai declarat Bogdan Bălănescu, conform

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Meciurile din grupa Voluntariului în Cupă

Toate întâlnirile din ultima etapă a fazei grupelor Cupei au fost programate în noctură de către organizatori, la orele 17:00, 19:00, 19:30 și 20:00. Dintre cele 12 confruntări din etapa a treia, opt vor fi transmise pe posturile Digi Sport și Prima Sport. În grupa D, cea din care face parte FC Voluntari, programul ultimei runde arată astfel:

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Joi, 3 decembrie, ora 20:00

FC Bacău – FC Voluntari (Prima Sport, Digi Sport)

Universitatea Craiova – Dinamo (Prima Sport, Digi Sport)

Sporting Liești – Chindia Târgoviște (FRF TV)

Clasamentul grupei D înaintea ultimei etape: