Se repetă istoria la CFR Cluj?! Ce s-a întâmplat când clujenii au schimbat antrenorul înainte de meci european

CFR Cluj se pregăteşte de penultimul meci al anului în Europa League, cu ŢSKA Sofia, unul care poate decide soarta campioanei în competiţia continentală. Dan Petrescu nu mai este antrenorul antrenorul formaţiei din Gruia, iar FANATIK îţi prezintă ce s-a întâmplat când clujenii au făcut o schimbare pe banca tehnică înaintea unui meci european.

După eliminarea din Cupa României, Dan Petrescu şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj, informaţie confirmată în exclusivitate de Neluţu Varga, patronul ardelenilor, pentru FANATIK. Pentru partida cu ŢSKA Sofia, campioana României va fi pregătită de Valeriu Bordeanu şi Costin Curelea, secunzii lui Dan Petrescu.

Nu este pentru prima oară când CFR Cluj îşi schimbă antrenorul înainte de un meci european. Precedentul a fost unul fericit pentru ardeleni, care acum speră la o victorie cu ŢSKA Sofia pentru a rămâne în cărţile calificării pentru 16-imile de finală din Europa League.

Ce s-a întâmplat când CFR Cluj a schimbat antrenorul înainte de meci european

Campion al României cu CFR Cluj în sezonul 2009-2010, Andrea Mandorlini nu a avut ocazia să-i conducă pe ardeleni în grupele Ligii Campionilor în următoarea stagiune. Cu un start dezamăgitor în campionat, antrenorul italian a fost demis de oficialii formaţiei din Gruia, după 0-2 cu Rapid în etapa a 7-a din sezonul 2010-2011.

Pentru CFR Cluj urma meciul cu FC Basel, primul din grupele Ligii Campionilor, iar ardelenii i-au găsit rapid înlocuitor. Sorin Cârţu a fost prezentat la echipă pe 13 septembrie, iar două zile mai târziu i-a condus pe clujeni în victoria contra formaţiei elveţiene, scor 2-1, graţie golurilor marcate de Ionuţ Rada şi Lacina Traore.

Mandatul lui Sorin Cârţu la CFR Cluj a fost unul scurt, de două luni şi opt zile. Totul s-a terminat după înfrângerea din returul cu FC Basel, scor 0-1, când antrenorul a spart banca elveţienilor, moment devenit celebru în Europa. “Valorile şi imaginea clubului CFR 1907 Cluj nu pot fi asociate cu gestul antrenorului Sorin Cârţu din minutul 75 al partidei de la Basel”, scriau clujenii în anunţul demiterii antrenorului.

CFR Cluj a mai avut un interimar pe bancă în Europa

După demiterea lui Sorin Cârţu, CFR Cluj l-a numit la cârma echipei pe Alin Minteuan. În primă instanţă, antrenorul trebuia să fie interimar, însă oficialii l-au păstrat pe bancă până la finalul sezonului 2010-2011.

După două meciuri în campionat fără înfrângere, 2-2 cu FCSB şi 2-1 cu U Craiova, tehnicianul a debutat în Europa cu AS Roma, în ultima etapă a fazei grupelor din Liga Campionilor. Ardelenii au obţinut o remiză de palmares pe teren propriu, scor 1-1, contra italienilor, iar Alin Minteuan a fost păstrat pe banca clujenilor până în mai 2011.

Maurizio Trombetta, meci în Europa după debut în campionat

În septembrie 2008, Maurizio Trombetta i-a luat locul lui Ioan Andone, cel care a adus primul titlu în vitrina lui CFR Cluj, şi a debutat pe banca ardelenilor cu o victorie în campionat, 2-1 cu Gloria Bistriţa. După meciul din prima ligă, italianul a obţinut o victorie istorică în grupele Ligii Campionilor, 2-1 cu AS Roma.

Cum se califică CFR Cluj în 16-imile de finală din Europa League

CFR Cluj – ŢSKA Sofia se va disputa joi, de la ora 22:00, în etapa a 5-a din grupele Europa League. Bulgarii sunt deja eliminaţi, după ce au obţinut un punct în patru meciuri. Campioana României are 4 puncte, cu trei mai puţin decât Young Boys Berna, echipă pe care o va întâlni în ultima etapă. AS Roma este lider în Grupa A şi a obţinut deja calificarea în 16-imile de finală din Europa League. Pentru a merge în primăvara europeană, formaţia din Gruia are nevoie să câştige ultimele două meciuri din faza grupelor, astfel că nu ar mai conta rezultatul din AS Roma – Young Boys Berna.