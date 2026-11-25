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Nicolae Stanciu a ales-o pe Universitatea Cluj și revine în România după 10 ani petrecuți peste hotare. În 2016 era transferat de Anderlecht de la FCSB. Pentru „U” este o adevărată lovitură de imagine, Stanciu a fost liderul acestei generații la echipa națională, pentru care a strâns 90 de selecții. Dar ce s-a întâmplat cu repatrierile altor nume uriașe din istoria fotbalului românesc.

Gică Popescu, revenire de coșmar în campionatul României. A jucat doar două partide la Dinamo, iar apoi a plecat în Germania

Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, Lăcătuș, Răducioiu, Mutu, Marica, Contra sau Lobonț au fost și ei în trecut protagoniștii unor astfel de reveniri spectaculoase. Pentru unii, revenirea în România s-a dovedit mai degrabă un coșmar. În vreme ce alții și-au încheiat cariera cu performanțe excelente și în prima ligă din România.

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În august 2002, Gică Popescu revenea în România după 12 ani în care evoluase în străinătate. Craiova îl vânduse în 1990 la PSV Eindhoven. A fost o repatriere cu scandal, pentru că fostul căpitan al Barcelonei și al echipei naționale i-a enervat pe olteni, după ce a ales să semneze cu Dinamo. Chinuit și de unele probleme medicale, Popescu a apucat să joace doar două meciuri pentru Dinamo. A plecat după un eșec pe Giulești, 1-3 cu Rapidul, partidă în care a comis o serie de erori.

Gheorghe Popescu – venit de la Lecce, la 36 de ani, a stat doar 3 luni și jumătate la Dinamo. A plecat la Hannover, unde a mai jucat încă 6 luni, iar apoi s-a retras.

, după 4 ani în care jucase în Anglia, Spania și Mexic. A mai rămas în Ghencea încă un sezon, înainte de a se retrage. Și el a avut probleme medicale și nu a putut evolua la cel mai înalt nivel, și tocmai din acest motiv a ales să pună ghetele în cui la doar 30 de ani.

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Marius Lăcătuș, cea mai tare repatriere din istoria fotbalului românesc. A luat trofee pe bandă rulantă. Ilie Dumitrescu, chinuit de accidentări

Ilie Dumitrescu – venit din Mexic, de la Atlante, la 29 de ani, a jucat pentru Steaua încă un sezon, iar apoi s-a retras.

Repatrierile s-au dovedit de multe ori ratate, dar nu și în cazul lui Marius Lăcătuș. „Fiara” și-a consolidat statutul de legendă a Stelei inclusiv prin prestațiile fabuloase pe care le-a avut după ce a revenit din străinătate. A plecat de la Steaua în 1990 pentru a semna cu Fiorentina. A mai jucat apoi și în Spania, la Oviedo. A revenit la Steaua în 1993.

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Marius Lăcătuș a revenit la Steaua în 1993, la 29 de ani. A mai jucat jucat în Ghencea până la 1 ianuarie 2000, când a plecat la Progresul. Unde a mai stat șase luni și și-a încheiat cariera. A câștigat 5 titluri de campion și 3 cupe după revenirea în Ghencea.

Florin Răducioiu a revenit la Dinamo în 2000, de la Brescia. La 10 ani după ce „roș-albii” îl cedaseră tot în Italia, la Bari. A jucat un sezon în Ștefan cel Mare, dar reacomodarea cu fotbalul românesc nu a fost deloc simplă pentru el. În vara lui 2001 pleca în Franța, unde a semnat cu Monaco.

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Răducioiu a plecat din nou din România! A ales Franța! Iar Adrian Mutu a ajuns în India la scurt timp după repatriere. Marica, pensionat de Gigi Becali

Florin Răducioiu a semnat cu Dinamo, dar un an mai târziu alegea să plece din nou din România, cu destinația Franța. A mai jucat doi ani pentru Dinamo și Creteil, înainte de a se retrage.

, de la Ajaccio. A semnat pentru Petrolul, unde a jucat opt luni. A avut prestații apreciate, dar 10 luni mai târziu alegea să semneze în India pentru un salariu excelent. La revenirea de la Pune City, Mutu a mai stat șase luni la ASA Târgu Mureș, pentru ca în cele din urmă să se retragă.

Ciprian Marica a fost protagonistul uneia dintre cele mai mediatizate reveniri în SuperLiga. A semnat în 2016 cu FCSB, deși prima perioadă în campionatul din România fusese strâns legată de Dinamo. A avut câteva evoluții care nu l-au convins pe Gigi Becali și, în plus, unele probleme cu accidentările. Se retrăgea din fotbal la mai puțin de 6 luni după ce semnase cu FCSB.