Sport

„Se retrage cu efect imediat!” Englezii au dat verdictul după eșecul suferit de Sorana Cîrstea la Hong Kong

Bogdan Mariș
07.11.2026 | 10:00
Se retrage cu efect imediat Englezii au dat verdictul dupa esecul suferit de Sorana Cirstea la Hong Kong
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Englezii au scris despre retragerea Soranei Cîrstea (36 de ani) după eșecul suferit de româncă la Hong Kong, ultimul turneu al său din acest an. FOTO: Hepta
Eșecul suferit la Hong Kong contra Alexandrei Shubladze ar urma să fie ultimul meci din cariera Soranei Cîrstea, iar presa engleză a analizat situația.
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Sorana Cîrstea (36 de ani) a fost eliminată în sferturile turneului de la Hong Kong după ce a cedat cu 2-6, 3-6 în disputa cu Alexandra Shubladze. A fost ultimul turneu din acest an pentru româncă, iar dacă aceasta nu revine asupra deciziei de a se retrage, a fost chiar ultima competiție din carieră. Presa engleză a analizat situația.

Ce au scris englezii despre retragerea Soranei Cîrstea

Englezii de la The Sun au scris despre retragerea Soranei Cîrstea după ce românca a fost învinsă la Hong Kong. „Sorana Cîrstea s-a retras din tenis imediat după înfrângerea suferită la turneul de la Hong Kong. Sportiva aflată pe locul 15 în clasamentul mondial a suferit un eșec șocant după un meci dominat categoric de adversara sa, Alexandra Shubladze, care nu se află în top 100.

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Cîrstea, care are 36 de ani, a menționat faptul că 2026 va fi ultimul său an în circuit. A excelat pe teren, câștigând un titlu (n.r. Transylvania Open) și disputând un sfert de finală la Roland Garros. Prestațiile impresionante au dus-o pe veterană pe locul 15 mondial, cea mai bună poziție din carieră. Totuși, cariera ei a avut un sfârșit amar, fiind învinsă cu 6-2, 6-3 la Hong Kong.

Cîrstea a sosit la turneul WTA 250 ca principala favorită, dar a pierdut în mai puțin de 90 de minute. Așadar, dacă nu alege să-și schimbe decizia, înfrângerea va fi ultimul meci din cariera ei”,  au notat englezii, care au titrat „Numărul 15 mondial se retrage din tenis cu efect imediat după ce a pierdut în fața unei jucătoare venite din calificări, care se află în afara top 100”. Pentru moment, Sorana Cîrstea nu a oferit nicio reacție în spațiul public cu privire la viitorul său după eșecul suferit în Asia.

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2026, an extraordinar pentru Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a anunțat spre finalul anului trecut că sezonul 2026 va fi ultimul al său în circuitul WTA. În februarie, românca a cucerit titlul la Transylvania Open, după ce a învins-o în finală pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2. În aprilie, la Linz, Sorana Cîrstea a câștigat titlul la dublu, alături de Shuai Zhang, iar la simplu a ajuns până în sferturile de finală, fiind învinsă de Mirra Andreeva.

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La Roma, românca a obținut prima victorie din carieră contra unui număr 1 mondial, învingând-o pe Aryna Sabalenka. Parcursul său s-a oprit în semifinale, fiind învinsă de Coco Gauff. De asemenea, Sorana Cîrstea a obținut calificarea în sferturi la Roland Garros, egalând cea mai bună performanță a sa la un turneu de Grand Slam. Rezultatele excelente din acest an au dus-o pe locul 15 în clasamentul mondial, cea mai bună poziție din carieră.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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