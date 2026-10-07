Se retrage Dan Șucu de la Rapid? Profeția lui Mitică Dragomir

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Dan Șucu a investit masiv la Rapid în ultimii ani, însă Mitică Dragomir susține că presiunea uriașă din fotbal îi poate face pe oamenii de afaceri să bată în retragere. Fostul președinte al LPF spune că l-ar mira, totuși, ca Șucu să renunțe la club, dar consideră că exemplul său arată cât de dificil a devenit pentru finanțatori să intre și să rămână, totodată, în fotbalul românesc.

Mitică Dragomir se întreabă dacă Dan Șucu va continua investițiile la Rapid

Dragomir nu crede că retragerea lui Șucu este o certitudine, însă recunoaște că presiunea poate deveni greu de suportat pentru un om de afaceri care investește în fotbal: „Nu mai bagă nimeni bani în fotbal de frică. A băgat Șucu până l-au speriat și pe el. M-ar mira să se retragă Șucu, pentru că el a făcut pentru copiii lui. El a făcut eforturi financiare pentru copii“.

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Fostul președinte al LPF consideră că este relevant pentru modul în care fotbalul românesc îi poate descuraja pe oamenii cu resurse financiare să investească: „Lumea fotbalului a fost foarte speriată. Dedemanii de ce nu se bagă în fotbal? De frică, normal. Te mănâncă presa, începe să te caute la origini“, a continuat Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir consideră că expunerea publică reprezintă unul dintre principalele motive pentru care marii oameni de afaceri preferă să stea departe de fotbal: „Dacă intri în fotbal, e mai rău decât în politică. Ești în lumina reflectoarelor și mai ales dacă dai salarii mari, s-a terminat”, a mai spus Dragomir.

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Marea problemă pe care o are Dan Șucu în prezent și la Genoa

Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar al celor două cluburi, Rapid și Genoa, a anunțat că Concret, omul de afaceri român își dorește să atragă în continuare alături de el și alți investitori puternici, pentru că a ajuns la concluzia că nu poate duce societatea de unul singur la un nivel mult mai ridicat față de cel din prezent.

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În acest context, Șucu a punctat că nu ar fi o problemă pentru el nici măcar dacă ar ajunge să devină doar acționar majoritar la clubul de pe „Luigi Ferraris”. „Interesul lui Genoa este important pentru mine, asta e clar. Să fim clari. Vrem să ajutăm Genoa să ajungă la același nivel pe care îl avea cu ani în urmă. Aceasta este ideea. Am spus-o mereu și repet, nu pot face asta singur. O voi face cu alți parteneri.

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Dacă găsesc parteneri mai puternici decât mine, nu e nicio problemă. Pot chiar să rămân ca acționar minoritar. Avem o echipă foarte experimentată; acum sunt 10 jucători care joacă pentru echipe naționale din diferite țări; avem un antrenor campion mondial care are încrederea tuturor. Singurul lucru pe care vreau să-l fac este să nu pun presiune pe echipă. Nu au nevoie de asta.

Ceea ce am spus întotdeauna este că sunt deschis intrării unor oameni puternici care pot ajuta Genoa. Nu sunt un cowboy care face totul singur. Vreau să lucrez împreună, am lucrat întotdeauna în echipă. Am spus întotdeauna că nu poți face niciodată nimic singur; toate lucrurile bune pe care le faci sunt realizate în echipă”, spunea de curând Dan Șucu, citat de jurnaliștii italieni .