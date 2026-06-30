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Se retrage de la națională! A făcut anunțul la scurt timp după surpriza uriașă de la Cupa Mondială

Un jucător important a anunțat că se retrage din naționala Germaniei, eșecul suferit la Cupa Mondială contra Paraguayului fiind ultimul său meci la prima reprezentativă.
Bogdan Mariș
30.06.2026 | 17:39
Se retrage de la nationala A facut anuntul la scurt timp dupa surpriza uriasa de la Cupa Mondiala
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Manuel Neuer (40 de ani) și-a anunțat retragerea de la naționala Germaniei. FOTO: Hepta
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Manuel Neuer (40 de ani) și-a anunțat retragerea din echipa națională a Germaniei după EURO 2024, însă a revenit cu puțin timp înainte de Cupa Mondială. Portarul a fost titularizat de Julian Nagelsmann în toate jocurile de la turneul final, însă parcursul echipei s-a încheiat încă din 16-imi, după eșecul suferit contra Paraguayului la loviturile de departajare. Imediat după meci, Neuer a anunțat că se retrage din nou de la națională.

Manuel Neuer se retrage de la echipa națională după ce Germania a fost eliminată de Paraguay

Neuer a reușit să apere un penalty la loviturile de departajare, intervenind la execuția lui Fabian Balbuena, care ar fi adus calificarea Paraguayului dacă ar fi înscris. Mai apoi însă, Jonathan Tah a trimis peste poartă, iar Jose Canale l-a învins pe Neuer și a declanșat nebunia în țara sud-americană, care va întâlni în optimi Franța sau Suedia.

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Într-un interviu oferit la finalul meciului pentru postul german ARD, Manuel Neuer a fost întrebat dacă meciul cu Paraguay a fost ultimul al său la echipa națională, iar răspunsul portarului nu a lăsat vreo urmă de îndoială: „Da”. Neuer a debutat la naționala Germaniei în 2009 și a participat la 5 Cupe Mondiale, reușind să cucerească trofeul în 2014, când a primit și „Mănușa de Aur” din partea FIFA.

Manuel Neuer a strâns 128 de selecții la naționala Germaniei, fiind depășit la acest capitol de legendarul Lothar Matthaus și de trei foști coechipieri, Miroslav Klose, Thomas Muller și Lukas Podolski. Meciul cu Paraguay a fost cel cu numărul 23 la Cupa Mondială pentru experiementatul portar, care a devenit astfel germanul cu cele mai multe prezențe la turneul final, depășindu-i pe Matthaus și Klose.

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Dezastru pentru Germania la Cupa Mondială

Germania a debutat la Cupa Mondială cu un succes clar, 7-1 contra naționalei din Curacao, dar apoi a avut mai multe evoluții șterse. Echipa pregătită de Julian Nagelsmann s-a impus cu mari dificultăți contra Coastei de Fildeș și a fost învinsă de Ecuador, iar totul a culminat cu dezastrul din șaisprezecimi contra naționalei din Paraguay.

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Conduși cu 1-0 după reușita lui Julio Enciso, germanii au egalat în partea secundă prin Kai Havertz și au crezut că au trecut în avantaj în prelungiri, însă reușita lui Jonathan Tah a fost anulată în circumstanțe controversate. Până la urmă, jocul s-a decis la loviturile de departajare, unde sud-americanii au scris istorie, devenind prima formație care elimină Germania la penalty-uri în istoria Cupei Mondiale.

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