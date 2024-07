Se retrage din sport pentru a urma o carieră politică. Una dintre cele mai frumoase sportive de la Paris 2024, decizie radicală după ce a ratat o medalie

Vedeta din Paraguay, care are 309 000 de urmăritori pe Instagram, a făcut anunțul șocant pe contul său după ce a concurat în prima manșă a probei de 100 m fluture feminin.

A ratat calificarea în semfinalele probei de 100 de metri fluture

Ea a terminat pe locul șase, la 0,24 secunde în spatele Georgiei Ana Nizharadze, și a ratat la limită calificarea în semifinale. „Este oficial acum! Mă retrag din înot, vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru sprijin! Îmi pare rău Paraguay, trebuie doar să vă mulțumesc!”, a anunțat aceasta.

ADVERTISEMENT

Luana Alonso a declarat pentru Claro Sports că e fericită să își încheie cariera profesionistă la Jocurile Olimpice. „Sunt foarte emoționată pentru că a fost ultima mea cursă. Mă retrag din înot. Am înotat atât de mult timp, 18 ani, și am atât de multe sentimente. Din păcate, am luat decizia de a mă opri și sunt fericită că ultima mea cursă a fost la Jocurile Olimpice”, a declarat Luana.

Fanii au reacționat rapid la anunțul făcut de Luana Alonso, dar ea a dezvăluit că hotărârea fusese luată mai demult. „Oameni buni, decizia mea a fost luată cu mult timp în urmă! Nu a fost din cauza rezultatului de la Jocurile Olimpice!”, a punctat ea.

ADVERTISEMENT

La JO de la Tokyo a ocupat doar locul 28

Luana Alonso a concurat la Jocurile de la Tokyo 2020, care au avut loc în 2021, la vârsta de 17 ani. Apoi, în 2022, a înotat la Campionatele Mondiale de la Budapesta și la Jocurile Sud-Americane de la Asuncion.

N-a obținut rezultate notabile. La Olimpiada de la Tokyo, spre exemplu, a terminat pe locul 28, iar la Budapesta a ocupat doar poziția 20. În ciuda acestora, Luana are o comunitate numeroasă pe social media, pe care o răsfață cu fotografii.

ADVERTISEMENT

Alonso a înotat pentru Paraguay, deși locuiește în Texas (SUA). “Cer sincer iertare țării mele, dar am făcut tot ce am putut să fac, chiar dacă s-au întâmplat o mulțime de lucruri neplăcute în viața mea, în trecut”, a spus sportiva după anunțul retragerii.

Țintește la o carieră în științe politice

Cât despre planurile de viitor, acestea sunt legate de cursurile Universității Southern Methodist din Dallas. Luana visează la o carieră în științe politice, fiind pasionată de acest domeniu.

ADVERTISEMENT

“Sper să pot deveni un ministru al justiției în domeniul sportului. Realizez prin câte nedreptăți trec unii sportivi. Vreau să ajut pe toată lumea implicată să promoveze sportul mai bine”, a încheiat Luana Alonso.

În competițiile de înot, România stă astăzi cu sufletul la gură. Finala este programată la ora 21.40.

Rebecca Diaconescu s-a oprit în semifinalele probei de 200 metri liber, clasându-se pe locul 16 cu timpul 1:59,58.