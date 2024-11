Se retrage George Simion dacă nu intră în turul doi la prezidențiale? Răspunsul tranșant dat de liderul AUR

George Simion, liderul AUR și candidat la alegerile prezidențiale, a comentat, la emisiunea „Sport și Politică” moderată de Horia Ivanovici în exclusivitate la FANATIK, scenariul în care nu ar prinde turul unu al prezidențialelor, în favoarea, spre exemplu a liderului PNL, Nicolae Ciucă.

„Eu nu am de ce să plec, sunt luptător”

Deși a exclus posibilitatea să nu ajungă în primul tur al scrutinului, liderul AUR a fost totuși întrebat dacă se va retrage într-un astfel de caz de la conducerea partidului, sau își va continua proiectul de pe poziția de președinte al AUR.

„Este opțiunea colegilor mei, eu nu am de ce să mă dau în spate, să plec, eu sunt luptător și am venit aici pentru un proiect de țară”, a răspuns la modul general Simion.

Întrebat dacă în fața unui astfel de eșec, în cazul în care colegii îi vor cere demisia, președintele AUR a răspuns: „Dacă va fi o majoritate a colegilor mei care decide asta într-un congres, este opțiunea lor, suntem un partid democratic”.

„Cataclism ar fi să batem palma cu PSD”

George Simion a precizat că, ținând cont că există democrație, inclusiv în interiorul partidului, se va supune unei astfel de decizii, dacă este cerută de majoritatea membrilor. Președintele AUR a continuat spunând că cel mai mare „cataclism” ar fi trădarea pilonilor pe care AUR își bazează ideologia, nu un eventual eșec al lui la .

„Eu am pornit un pardid de la zero care să fie cataclismul? Că voi fi pe locul trei? E și vina mea cât și a colegilor dar nu e un cataclism ăsta. Pentru mine trădarea celor patru piloni ideologici pe care AUR îi are, națiune, familie, credință și libertate, să batem palma cu PSD-ul, ăsta ar fi cataclismul și de asta mi-ar fi rușine”, a spus Simion, nu clasarea pe locul trei în cursa prezidențială.

„Exclus să-mi dau demisia”

George Simion a continuat spunând că nu ar avea ce să-și reproșeze dacă și-a dat toată silința în cursa pentru Cotroceni, dacă a făcut tot ce a ținut de el pentru a ajunge pe primele locuri. Simion a și avertizat că nu-și va da demisia și că este inutil ca unii și alții să se aștepte la asta, fiind sigur, spun eel, că va ajunge în turul doi unde-l va învinge pe președintele , .

„Dacă știu că m-am bătut pe bune, și dacă știu că am făcut tot ce ține de mine să ridic de la zero o forță politică, nu mi-ar fi rușine. Și exclus să-și închipuie vreodată unii și alții că o să-mi dau demisia, sunt foarte împăcat cu mine și am credința că pot să-l bat pe Marcel Ciolacu în turul doi”, a declarat liderul AUR.

George Simion a mai precizat că AUR poate rata obiectivul de a câștiga alegerile prezidențiale doar prin fraudă electorală masivă și prin „trădare” din partea membrilor partidului.

„Prin două lucruri putem rata noi obiectivul, acela de a câștiga Președinția României și de a fi prima forță politică a țării. Unu, prin fraudă masivă la vot făcută de PNL susținut de PSD și doi, prin trădători în rândul AUR, care să nu facă campanie, care să nu iasă din casă în casă și care să nu apare corect voturile în secții”, a mai spus Simion.

