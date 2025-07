Se retrage la 38 de ani după ce a câștigat peste 16 milioane de euro în carieră! Anunțul celebrului tenismen la Wimbledon

Fabio Fognini și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist la vârsta de 38 de ani. Ultimul meci din cariera italianului a fost cel din primul tur al Italianul l-a „chinuit” în acea dispută pe numărul 2 mondial Carlos Alcaraz, care a avut însă câștig de cauză după 5 seturi: 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1.

Un nume important din circuitul ATP se retrage la 38 de ani

Fabio Fognini a anunțat că se retrage într-o conferință de presă desfășurată la Londra. Sportivul declarase în urmă cu două luni că își va încheia cariera în următorul an, dar decizia a venit mult mai devreme. „Astăzi este oficial. Spun ‘la revedere’ tuturor.

A fost modul perfect să spun ‘adio’ acestui sport. Am reuşit să joc într-o eră care va rămâne, probabil, cea mai bună din istoria acestui sport. Am jucat contra lui Roger, a lui Rafa, a lui Nole. Mi-a fost imposibil să câștig un Slam. Trebuie să fiu sincer.

Visul meu era să îmi închei cariera anul viitor, la Monte Carlo. Acela era obiectivul, pentru că am câștigat acel turneu, am crescut acolo. Dar, asta e. Nu a fost posibil. Sunt fericit cu modul în care spun ‘adio’ carierei în tenisul profesionist. Am dat tot ce am avut mai bun. E dificil acum să spun multe cuvinte, sunt foarte emoționat”, a afirmat Fognini, conform .

Fabio Fognini a câștigat peste 16 milioane de euro din tenis

Italianul a debutat în 2004 în circuitul profesionist și a câștigat nouă turnee ATP, opt dintre ele pe suprafața sa favorită, zgură. Cea mai bună performanță a sa la simplu într-un turneu de Grand Slam a fost în 2011, când a ajuns în sferturi la Roland Garros.

Fognini urma să îl întâlnească pe , însă nu a putut să joace din cauza unei accidentări. Acesta a cucerit un turneu major la dublu însă, Australian Open în 2015, alături de conaționalul său, Simone Bolelli. În semifinale, aceștia au trecut de Horia Tecău și Jean-Julien Rojer (6-4, 3-6, 6-3), iar în ultimul act i-au învins cu 6-4, 6-4 pe francezii Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut.

Pe parcursul carierei, Fabio Fognini a câștigat aproape 19 milioane de dolari din tenis (aproximativ 16 milioane de euro), cea mai bună clasare a sa fiind pe locul 9 ATP, în iulie 2019. La dublu, acesta a atins poziția a 7-a, în 2015.