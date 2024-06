Se retrage Novak Djokovic de la Roland Garros? Anunțul surprinzător făcut de sârb după victoria din optimi

după un meci dramatic. Sârbul a avut nevoie de aproape 5 ore pentru a-l învinge pe Francisco Cerundolo, scor 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3.

Se retrage Novak Djokovic? Anunțul făcut de sârb după victoria obținută la Roland Garros

Cu toate astea, . Pe lângă faptul că jocul său a „scârțâit” foarte mult anul acesta, având cel mai slab început de sezon din ultimii 15 ani, sârbul mai are și alte probleme care îi fac viața dificilă.

ADVERTISEMENT

Când scorul arăta 2-1 la seturi pentru Cerundolo, numărul 1 ATP a cerut un time-out medical pentru ai fi tratată o problemă la genunchiul drept, time-out în care i-a fost administrat cel mai puternic analgezic.

Sârbul a mai recunoscut că a mai simțit dureri în zona respectivă și înainte de turneul de la Roland Garros, doar că nu a fost nimic de-a dreptul grav, care să-l facă să se retragă de la turneul de la Paris.

ADVERTISEMENT

Acum, datele problemei au fost schimbate și e posibil ca sârbul să nu joace în meciul din cadrul sferturilor de finală împotriva lui Casper Ruud, norvegianul aflat pe locul 7 ATP, care l-a învins anul ăsta pe Djokovic la turneul de la Monte Carlo.

Novak Djokovic: „Nu știam dacă pot continua sau nu”

„În urmă cu câteva săptămâni au apărut dureri la genunchiul drept, dar până acum nu au existat probleme majore. Sincer, cred că am intrat foarte bine în meci. Am jucat bine primul set și jumătate din al doilea, apoi a început durerea.

ADVERTISEMENT

„Am chemat un kinetoterapeut și am cerut o pauză medicală, să mă ajute. Nu am vrut să fie schimburi lungi. Nu știam dacă pot continua sau nu. Am cerut mai multe medicamente după al treilea set.

Mi-au mai dat o doză, iar medicamentul a început să funcționeze în al patrulea set, iar al cincilea set l-am jucat fără durere”, a declarat sârbul la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Sârbul este de părere că principala vină pentru accidentarea suferită la genunchiul drept se datorează în primul rând terenurilor de la Roland Garros, terenuri care au fost foarte alunecoase din cauza faptului că a plouat foarte mult la Paris săptămâna trecută.

„Vom vedea ce se întâmplă. O să mai fac un control și apoi voi putea spune mai multe. Vom vedea după examinări dacă voi putea să stau pe teren și să mai joc un meci.

A plouat, condițiile de joc sunt grele, iar umiditatea este mare. Aceste modificări sunt cele mai vizibile pe zgură și trebuie să avem grijă de suprafață.

În ceea ce privește calitatea terenului, Roland Garros este cel mai bun din lume, cunosc oamenii care întrețin zgura și am vorbit astăzi cu unul dintre ei în timpul încălzirii.

Azi, accidentarea la genunchi s-a întâmplat din cauza terenului, deoarece am alunecat de câteva ori, iar argila nu a fost răspândită uniform peste tot. Organizatorii ar trebui să aibă mai multă grijă!”, a mai spus sârbul.

„Intenția mea este să nu arăt pe nimeni cu degetul”

„Am vorbit cu arbitrul ca să se toarne mai des argilă în timpul meciului. A spus că trebuie să-l întrebe pe supervizor și răspunsul lor a fost nu. Apoi i-am rugat să explice de ce nu.

Intenția mea este să nu arăt pe nimeni cu degetul, vreau doar să văd de ce nu au făcut-o. Mulți jucători se plâng. Încerc să înțeleg de ce le este complicat să facă asta și de ce răspunsul este nu.

Am câștigat azi, dar nu știu dacă voi putea juca următorul meci. Mă gândeam să renunț”, a mărturisit Novak Djokovic la finalul meciului.

În cazul în care sârbul nu va juca în meciul cu norvegianul Casper Ruud, Djokovic își va pierde postura de lider mondial în fața lui Jannik Sinner, italianul care este cotat cu prima șansa la turneul de la Roland Garros.