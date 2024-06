Se retrage Piedone din cursa pentru Primăria Capitalei? Gabriela Firea a analizat lupta electorală, la “Sport şi Politică”

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a discutat la “Sport şi Politică”, emisiune marca FANATIK, moderată de Horia Ivanovici, despre contracandidatul său, Cristian Popescu Piedone.

Gabriela Firea spune că va câștiga alegerile și cu Piedone în cursă

Fostul ministru al Familiei și a vorbit despre lupta pentru această funcție. Ea spune că va câștiga, fie că Piedone se retrage, fie că nu.

„Câștig și cu domnul Popescu în cursă. Câștig exact din motivele expuse mai devreme, pentru că știu exact ce am de făcut din prima zi, am demonstrat că pot, am învățat din greșeli, știu ce nu trebuie să mai fac.

Trebuie să mă focusez pe proiectele mari. Nu trebuie să fiu tot timpul în defensivă, să mă scuz, să mă supăr că m-a criticat nu știu cine. Cred că oamenii aleg, în primul rând, pentru ei și nu mai vor experimente. Și cred că va fi un vot pragmatic”, a declarat Gabriela Firea.

„A fost un abuz în serviciu în acești patru ani”

Candidata PSD la Primăria Capitalei a vorbit și despre blocarea investițiilor în Capitală, inclusiv în cazul persoanelor private. Aceasta susține că s-a făcut un abuz în serviciu

„A venit și a spus: «toți sunt niște infractori». De la cetățeanul care vrea să-și închidă balconul, la cetățeanul care vrea un gard, până la un antreprenor care a luat credit să construiască. «Toți încalcă legea și de aceea îi blocăm pe toți». Eu consider că este un abuz în serviciu”, a punctat Firea.

Fostul edil al Capitalei spune că primarul Nicușor Dan era obligat să clarifice această situație și să spună cu exactitate cine și cu ce a greșit. Totodată, subliniază că legea trebuie respectată de toți cetățenii.

Gabriela Firea susține că Nicușor Dan trebuia să discute cu colegii din Parlament pentru a schimba legea, dacă el considera că erau necesare modificări privind actul normativ referitor la documentațiile urbanistice.

„Nu vii și spui după patru ani că legea e proastă. Ce te-a împiedicat să o modifici? Tu blochezi un întreg oraș: și un cetățean cu un balcon, și un cetățean cu o anexă, și un investitor care are de plătit salariile angajaților, creditele și taxele la stat. Și îi pui pe toți în aceeași oală, făcându-i pe toți infractori.

Cine îți dă acest drept? Eu nu plâng mila nimănui. Eu fac un apel la faptul că a fost un abuz în serviciu în acești patru ani. A fost blocat un oraș. (…) Nici la grădinițe nu a dat autorizații”, a adăugat Gabriela Firea.

De altfel, candidata PSD la Primăria Capitalei dezvăluie că foarte mulți simpatizanți ai lui Nicușor Dan sunt dezamăgiți de activitatea acestuia din funcția de primar.

Se retrage Piedone din cursa pentru Primăria Capitalei? Gabriela Firea a analizat lupta electorală, la "Sport şi Politică"