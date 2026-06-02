Se retrage sau nu Sorana Cîrstea? Românca și-a anunțat decizia finală după eliminarea în sferturi la Roland Garros

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturile de finală de Mirra Andreeva la Roland Garros. La conferința de presă, sportiva din țara noastră a vorbit din nou despre retragerea din tenisul profesionist și a enumerat câteva dintre cele mai frumoase momente ale carierei sale.

Sorana Cîrstea, declarație sinceră după Roland Garros: care sunt cele mai frumoase amintiri ale carierei

Sorana Cîrstea a reușit să își egaleze cea mai bună performanță din carieră și a ajuns până în sferturile de finală, la fel cum se întâmpla și în 2009. Din păcate, nu a reușit să se califice în careul de ași.

ADVERTISEMENT

Românca nu a reușit să facă față loviturilor extrem de puternice ale adversarei, însă, per total, performanța de la Paris rămâne una excelentă. În continuare, ea păstrează șanse importante de calificare la Turneul Campioanelor.

Sorana Cîrstea a vorbit despre retragere după meciul cu Mirra Andreeva: „Nimic nu s-a schimbat”

La finalul meciului, Sorana Cîrstea a vorbit despre viitorul său. Jucătoarea a precizat că decizia de a se retrage din tenisul profesionist rămâne neschimbată. Totuși, ea a subliniat că va rămâne aproape de tenis și după încheierea carierei.

ADVERTISEMENT

„Cred că a fost un turneu grozav și, de asemenea, un sezon pe zgură foarte bun. Semifinală la Roma, sferturi de finală la Roland Garros. Nimic nu s-a schimbat. Mă voi retrage la finalul sezonului. A fost un turneu solid. Astăzi jocul s-a simțit lent. Mirra a jucat excelent. Nivelul meu a scăzut.

ADVERTISEMENT

Sunt mândră de longevitatea mea în WTA. Niciodată nu m-am gândit că voi avea o carieră atât de lungă. Am evoluat mult ca jucătoare, dar și ca om, mai ales în acest sezon. Sunt mândră și recunoscătoare pentru ce mi-a dat tenisul. O să fiu mereu aproape de acest sport. Voi participa la meciuri de caritate. Este foarte greu să mă gândesc la cele mai frumoase momente de la Roland Garros. Anul acesta cu siguranță va rămâne în memorie drept unul special. Îmi aduc aminte și de anul 2009. Parisul rămâne un loc special. Oricine din România visează să joace și să câștige aici”, a declarat Sorana Cîrstea.