Sport

Se retrage sau nu Sorana Cîrstea? Românca și-a anunțat decizia finală după eliminarea în sferturi la Roland Garros

Sorana Cîrstea a vorbit despre retragerea din tenis după eliminarea din sferturile de finală de la Roland Garros. Românca a rememorat și cele mai frumoase momente ale carierei sale.
Alex Bodnariu
02.06.2026 | 15:29
Se retrage sau nu Sorana Cirstea Romanca sia anuntat decizia finala dupa eliminarea in sferturi la Roland Garros
ULTIMA ORĂ
Sorana Cîrstea a vorbit despre retragere după meciul cu Mirra Andreeva: „Nimic nu s-a schimbat”. Foto: captură Youtube - @Roland-Garros
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturile de finală de Mirra Andreeva la Roland Garros. La conferința de presă, sportiva din țara noastră a vorbit din nou despre retragerea din tenisul profesionist și a enumerat câteva dintre cele mai frumoase momente ale carierei sale.

Sorana Cîrstea, declarație sinceră după Roland Garros: care sunt cele mai frumoase amintiri ale carierei

Sportiva din România a făcut un turneu excelent la Paris. Sorana Cîrstea a reușit să își egaleze cea mai bună performanță din carieră și a ajuns până în sferturile de finală, la fel cum se întâmpla și în 2009. Din păcate, nu a reușit să se califice în careul de ași.

ADVERTISEMENT

În sferturile de finală, Sorana Cîrstea a fost învinsă de tânăra rusoaică Mirra Andreeva. Românca nu a reușit să facă față loviturilor extrem de puternice ale adversarei, însă, per total, performanța de la Paris rămâne una excelentă. În continuare, ea păstrează șanse importante de calificare la Turneul Campioanelor.

Sorana Cîrstea a vorbit despre retragere după meciul cu Mirra Andreeva: „Nimic nu s-a schimbat”

La finalul meciului, Sorana Cîrstea a vorbit despre viitorul său. Jucătoarea a precizat că decizia de a se retrage din tenisul profesionist rămâne neschimbată. Totuși, ea a subliniat că va rămâne aproape de tenis și după încheierea carierei.

ADVERTISEMENT
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Digi24.ro
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare

„Cred că a fost un turneu grozav și, de asemenea, un sezon pe zgură foarte bun. Semifinală la Roma, sferturi de finală la Roland Garros. Nimic nu s-a schimbat. Mă voi retrage la finalul sezonului. A fost un turneu solid. Astăzi jocul s-a simțit lent. Mirra a jucat excelent. Nivelul meu a scăzut.

ADVERTISEMENT
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea...
Digisport.ro
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva

Sunt mândră de longevitatea mea în WTA. Niciodată nu m-am gândit că voi avea o carieră atât de lungă. Am evoluat mult ca jucătoare, dar și ca om, mai ales în acest sezon. Sunt mândră și recunoscătoare pentru ce mi-a dat tenisul. O să fiu mereu aproape de acest sport. Voi participa la meciuri de caritate. Este foarte greu să mă gândesc la cele mai frumoase momente de la Roland Garros. Anul acesta cu siguranță va rămâne în memorie drept unul special. Îmi aduc aminte și de anul 2009. Parisul rămâne un loc special. Oricine din România visează să joace și să câștige aici”, a declarat Sorana Cîrstea.

ADVERTISEMENT
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când...
Fanatik
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat!
Fanatik
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat!
Georgia – România, live video. Veste uriașă pentru Răzvan Burleanu
Fanatik
Georgia – România, live video. Veste uriașă pentru Răzvan Burleanu
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate....
iamsport.ro
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate. Apariție la Tribunalul București: 'Burleanu și FRF au deschis o acțiune împotriva mea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!