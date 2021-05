Se retrage Serena Williams? O fostă campioană a dat-o de gol

La cei 39 de ani ai săi, Serena Williams ia tot mai serios în calcul să pună punct carierei. Nu înainte, însă, de a-și duce la îndeplinire un ultim obiectiv: să cucerească turneul Grand Slam cu numărul 24.

Potrivit bunei sale prietene, Rennae Stubbs, fost lider mondial în clasamentul de dublu, 2021 ar putea fi ultimul sezon în circuitul WTA pentru legendara jucătoare de tenis din Statele Unite ale Americii.

„Unul dintre motivele cele mai puternice este fiica ei, Olympia. Serena e pregătită să-și continue viața departe de terenul de tenis”, a dezvăluit australianca într-un interviu acordat recent.

„Serena și cu mine suntem prietene bune, însă nu am vorbit despre asta în detaliu, nu știu dacă așa va fi, dar eu am o presimțire că acesta ar putea fi ultimul ei sezon în circuit.

Cred că va da totul anul acesta, va încerca din răsputeri să cucerească acel titlu major cu numărul 24, însă nu o pot vedea jucând mai mult de-atât.

