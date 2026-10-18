Se rezolvă problema reclamată de David Popovici? Ce prevede programul de guvernare Luca Niculescu pentru sport

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Premierul desemnat Luca Niculescu (55 de ani) a depus programul de guvernare, iar în acesta sunt prevăzute și măsurile care ar urma să fie luate cu privire la sportul românesc. Măsurile sunt împărțite în trei categorii: performanță și competiții, sport pentru toți și baze sportive și administrare. Documentul prevede premierea la timp a performanțelor internaționale, subiect care a fost adus în prim-plan de campionul olimpic David Popovici (22 de ani).

Guvernul Luca Niculescu își propune să rezolve problema semnalată de David Popovici. Performanțele internaționale ar urma să fie premiate la timp

Primul capitol se referă la sportul de performanță, iar guvernul condus de Luca Niculescu își propune să rezolve marea problemă semnalată în repetate rânduri de : faptul că sportivii români nu sunt recompensați la timp pentru performanțele internaționale. De asemenea, în programul de guvernare apar precizări cu privire la finanțările pentru federații și cluburi, dar și despre competițiile internaționale care vor avea loc în următoarea perioadă în România.

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„M1. Finanțare predictibilă pentru federații și cluburi: Până în decembrie 2026 analizăm finanțarea federațiilor și asigurăm resursele pentru participarea lor la competițiile internaționale și a cluburilor Agenției Naționale pentru Sport la cele naționale. În 2027–2028 legăm finanțarea federațiilor de obiective și rezultate, reorganizăm aceste cluburi pe criterii de performanță și sprijinim formarea antrenorilor și a specialiștilor.

M2. Premierea la timp a performanțelor sportive: Plătim cu prioritate, până în decembrie 2026, premiile restante pentru rezultatele internaționale, în limitele legii și ale disponibilităților bugetare. Până în ianuarie 2027 actualizăm cadrul legal al premiilor și simplificăm procedurile, pentru acordarea lor la timp.

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M3. Competiții internaționale organizate în România: Susținem organizarea Campionatului European de Handbal Feminin (decembrie 2026) și a Festivalului Olimpic al Tineretului European Brașov 2027, cu resursele necesare pentru infrastructură, cazare, securitate și logistică”, se arată în programul de guvernare.

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Ce măsuri prevede programul de guvernare Luca Niculescu pentru sportul de masă

Cu privire la sportul de masă, în programul de guvernare sunt incluse două măsuri: „M4. România în mișcare, de la școală la vârstnici: Dezvoltăm programe naționale de activitate fizică pentru toate vârstele, cu atenție pentru persoanele cu dizabilități și comunitățile rurale, inclusiv programul „România în mișcare” (2027–2028), cu sprijin european (BeActive, Erasmus+). Creștem participarea elevilor prin competiții școlare, programe de inițiere și colaborarea școlilor cu cluburile.

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M5. Fonduri și cooperare europeană: Valorificăm fondurile europene pentru baze sportive locale, săli, terenuri, piste de alergare și ciclism, programe pentru copii și tineri și mișcare la locul de muncă. Susținem creșterea fondurilor Erasmus+ Sport și promovăm oina la nivel european”.

Ce propune guvernul Luca Niculescu din punct de vedere al infrastructurii

Din punct de vedere al infrastructurii, guvernul își propune să continue investițiile în bazele sportive, iar în programul anunțat se precizează faptul că unele dintre acestea vor ajunge în administrarea autorităților județene. De asemenea, legea sportului ar urma să fie modificată, iar guvernul își propune să implementeze un Portal al Sportului Românesc:

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„M6. Modernizarea bazelor sportive naționale și locale: Finalizăm investițiile din complexurile sportive naționale și pe cele realizate cu autoritățile locale. Elaborăm un program național de modernizare a bazelor sportive (săli, bazine, stadioane, terenuri) și, în 2027–2028, construim și modernizăm baze sportive în parteneriat cu autoritățile locale și susținem lucrările majore de consolidare.

M7. Descentralizarea administrării sportului: Transferăm autorităților județene, prin lege adoptată până în iunie 2027, obiectivele și structurile sportive pentru care acest nivel de administrare este potrivit, cu păstrarea destinației sportive. Direcțiile județene pentru sport și tineret trec la consiliile județene, cu resursele aferente.

M8. Legea sportului și finanțarea din jocurile de noroc: Modificăm Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, pentru a simplifica normele sportului de performanță.

M9. Portalul Sportului Românesc: Implementăm până în decembrie 2028, din fonduri europene (aproximativ 43 mil. lei), Portalul Sportului Românesc, punct unic de acces la serviciile Agenției Naționale pentru Sport și la evidențele sportive”.