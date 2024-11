Se roagă de cinci ori pe zi și aleargă prin parc în timpul liber. Cine e fotbalistul considerat omul meciului Rapid-Petrolul

. În urma acestei partide giuleșteanii par a dezvolta cu complex în fața rivalei istorice, ajungând deja la două sezoane fără victorie în fața ploieștenilor.

În ciuda faptului că golurile au fost marcate de Manea și Tudorie, cel mai bun om de pe teren a părut a fi mijlocașul central al Petrolului, Tidiane Keita. Un personaj mai puțin cunoscut, care s-a integrat însă extrem de rapid la Petrolul.

Keita (28 ani) a venit în vară cu scopul de a-l înlocui pe brazilianului Jair, plecat în Turcia, la final de contract. Petrolul l-a adus din liga secundă franceză, de la Dunkerque. Formația lui s-a salvat greu de la retrogradare, terminând pe locul 16 din 20 de formații.

Născut într-o suburbie a Parisului, Keita provine dintr-o familie originară din Guineea. El și-a făcut junioratul la Toulouse și a jucat pentru Toulouse B, US Albi, US Colomiers și US Orleans.

Jucase doar în ligile inferioare din Hexagon

Până să ajungă la Petrolul, el nu evoluase niciodată în prima ligă. A semnat cu ploieștenii un angajament valabil până în 2027. În cele 18 etape scurtse până acum el a jucat 16 meciuri, lipsind doar un joc în care a fost suspendat și unul în care ploieștenii nu și-au putut folosi noii-transferați, din cauza unor datorii.

Tidiane Keita s-a impus la Petrolul și grație conduitei sale extra-sportive. Musulman practicant, fotbalistul nu ratează nicio rugăciune. N-a fost văzut niciodată în vreun club, nu consumă alcool și se antrenează și în zilele libere.

În zilele libere aleargă prin parc

Nu de puține ori a fost văzut alergând prin parc, în afara antrenamentelor. Așa se explică rezistența lui fizică și faptul că stă foarte bine pe picioare, fiind foarte greu de deposedat în duelurile individuale.

Keita a atras deja atenția echipelor potente din Superligă, iar cea care a întrebat de el, înaintea partidei de aseară, este chiar Rapid. Cota lui de piață este de 500.000 de euro, potrivit transfermarkt.de.

Din cauza problemelor financiare, Petrolul ar putea fi nevoită să mai vândă jucători. ”Dacă vom vinde, vom aduce jucători în pauza din iarnă. În momentul de față, cei mai curtați jucători de la Petrolul Ploiești sunt Mihnea Rădulescu, Jyry și Keita. Nu putem să știm mai multe până nu vom avea o ofertă oficială.

Discuții sunt pentru ei, sunt destul de multe, dar până la urmă ele pot rămâne la stadiul de discuții. După ce vom avea o ofertă clară, concretă, putem să vă spunem, vom anunța”, a spus Claudiu Tudor pentru Prosport.