Se rupe ringul! Anthony Joshua și Tyson Fury se bat pe 200 de milioane de dolari

Cel mai așteptat meci de box la categoria grea, dintre Anthony Joshua și Tyson Fury va avea loc anul acesta în Orientul Mijlociu. Organizatorii pun la bătaie 200 de milioane de dolari.

Cei doi luptători britanici, de altfel cei mai bine cotați în momentul de față, au un palmares de invidiat. Joshua (31 de ani) are 24 de victorii din 25 de meciuri, în vreme ce Fury (32 de ani) este neînvins în întreaga carieră la profesioniști adunând 30 de victorii în tot atâtea apariții în ring.

Anthony Joshua deține nu mai puțin de patru centuri mondiale – WBA, IBF, WBO și IBO. De partea cealaltă, Tyson Fury a devenit celebru după ce l-a învins în 2015 pe legendarul Wladimir Klitschko. În august 2016, Fury, deținătorul centurii WBC, a fost clasat de BoxRec ca fiind al șaselea cel mai bun boxer în activitate.

Luptă pentru glorie și un munte de bani

Cei doi mari rivali din ring nu știu exact data la care își vor încrucișa mănușile, dar știu că fiecare dintre ei va primi o bursă aproximativ egală, cifrată în jurul sumei de 100 de milioane de dolari, pentru fiecare.

”La un astfel de meci trebuie să verifici fiecare literă din contract, dar partea cea mai grea, aceea de a negocia sumele, a fost stabilită. Avem și o locație, dar încă nu am stabilit data exactă. Va fi cel mai târziu în iunie pentru a se rezolva problema cauzată de coronavirus”, a declarant promotorul galei Bob Arum, citat de The Sun.

Acesta a mai precizat că așa cum prevede contractul semnat de reprezentanții celor doi sportivi, fiecare va încasa aproximativ 100 de milioane de dolari, iar meciul ar putea avea și o revanșă, oricare dintre cei doi având dreptul să ceară o nouă luptă.

”Lupta dintre Joshua și Fury le va aduce fiecăruia dintre ei un câștig de aproximativ 100 de milioane de dolari. Știm sigur că primul meci va fi în Orientul Mijlociu, dar revanșa spun eu că va fi în Anglia, la noi acasă. Nu este cea mai importantă luptă doar din Regatul Unit, ci la nivel global este cel mai așteptat meci”, a mai spus Rum pentru sursa citată.

Înfruntarea dintre Tyson Fury și Anthony Joshua nu avea cum să nu se bucure de un regim special și în industria pariurilor. Fury este considerat favorit și are o cotă de 1,57 la victorie, învreme ce un success al lui Joshua are un coefficient de câştig de 2,38. În plus, bookmakerii prognozează că meciul să va încheia înainte de finalul celor 12 reprize, în acest caz cota fiind de 1,67.