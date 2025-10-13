Sport

Se schimbă căpitanul naţionalei de handbal! Cine va purta banderola la Campionatul Mondial. Exclusiv

Ovidiu Mihăilă a luat o decizie importantă la prima acţiune ca selecţioner al României. Cine va prelua banderola de căpitan la Campionatul Mondial de la finalul anului.
Marian Popovici
13.10.2025 | 21:15
Se schimba capitanul nationalei de handbal Cine va purta banderola la Campionatul Mondial Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Se schimbă căpitanul naţionalei de handbal! Cine va purta banderola la Campionatul Mondial. Sursa: sportpictures.eu

Naţionala feminină a României se pregăteşte pentru debutul în EHF Euro Cup la Craiova, fiind prima acţiune a noului selecţioner, Ovidiu Mihăilă. „Tricolorele” vor evolua cu Norvegia şi Polonia, pe 15, respectiv 19 octombrie.

ADVERTISEMENT

Cristina Laslo, noul căpitan al naţionalei României!

Ovidiu Mihăilă a readus-o în lotul naţionalei pe Cristina Laslo. Centrul Gloriei Bistriţa a avut un conflict cu Florentin Pera, motiv pentru care nu a mai făcut parte din lotul primei reprezentative în ultimul an, ratând Campionatul European din 2024.

Din informaţiile FANATIK, Cristina Laslo a primit şi banderola de căpitan odată cu revenirea la prima reprezentativă. După retragerile Cristinei Neagu, Crinei Pintea şi Elizei Buceschi, Laslo a deveni liderul naţionalei, statut pe care şi-l va recăpăta la următorul turneu final.

ADVERTISEMENT

Lorena Ostase, dezamăgită după ce i s-a retras banderola

Selecţionerul a avut o discuţie cu Lorena Ostase în care a anunţat-o că nu va mai purta banderola de căpitan al României. FANATIK a aflat că pivotul naţionalei nu a primit prea bine vestea că de acum va fi „numărul doi” în echipa naţională, fiind dezamăgită de decizie.

Lorena Ostase a fost căpitanul României în ultimul an, inclusiv la Campionatul European din 2024, în care era anunţată construcţia unei noi echipe naţionale care să poartă obţine calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

ADVERTISEMENT
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Digi24.ro
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”

Un an mai târziu, lucrurile nu mai sunt la fel de clare. Nu există o strategie clară şi totul pare o improvizaţie, mai ales că selecţionerul Ovidiu Mihăilă are contract pe trei luni, care va expira imediat după Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Digisport.ro
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO

Când se desfăşoară Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

Misiunea noului selecţioner nu va fi uşoară. A mai rămas o lună şi jumătate până la turneul final şi două acţiuni de pregătire a turneului final. România joacă în EHF Euro Cup cu Norvegia şi Polonia, iar înaintea turneului final va juca la Trofeul Carpaţi de la Bistriţa, între 17 şi 24 noiembrie, cu Portugalia, Cehia şi Austria.

Între 26 noiembrie şi 14 decembrie va avea loc Campionatul Mondial de handbal feminin în Germania şi Olanda. Naţionala României va evolua la Rotterdam, în grupa A, alături de Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie).

ADVERTISEMENT

Selecţionerul are obiectivul locurilor 1-12. Soarta lui Ovidiu Mihăilă va fi decisă după Campionatul Mondial, când se va decide dacă va continua sau nu pe banca naţionalei, în funcţie şi de rezultatele de la turneul final.

Lotul naţionalei României pentru meciurile cu Norvegia şi Polonia

  • Portari: Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Elena Șerban
  • Extreme dreapta: Mihaela Mihai, Sonia Seraficeanu
  • Inter dreapta: Alicia Gogîrlă
  • Centri: Alisia Boiciuc, Andreea Popa, Rebeca Necula, Elena Roșu, Cristina Laslo
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Mariam Mohamed
  • Interi stânga: Bianca Bazaliu, Ștefania Stoica, Sorina Grozav, Maryia Skrobic
  • Pivoți: Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Asma Elghaoui

Programul naţionalei României în amicale:

EHF Euro Cup:

  • Norvegia – România, 15 octombrie, ora 19:15 (Larvik)
  • România – Polonia, 19 octombrie, ora 19:00 (Craiova)

Trofeul Carpaţi (Bistriţa):

  • România – Portugalia, 20 noiembrie
  • România – Cehia, 22 noiembrie
  • România – Austria, 23 noiembrie

Programul naţionalei României în grupa preliminară de la Campionatul Mondial (Rotterdam)

  • România – Croaţia, 27 noiembrie, ora 19:00
  • România – Japonia, 29 noiembrie, ora 19:00
  • România – Danemarca, 1 decembrie, ora 21:30
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Franța, Germania și Belgia...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Franța, Germania și Belgia joacă în această seară. Cum arată programul
Florin Cernat la Fanatik Dinamo, marți, 14 octombrie, la 13:30! Cristi Coste, alături...
Fanatik
Florin Cernat la Fanatik Dinamo, marți, 14 octombrie, la 13:30! Cristi Coste, alături de fostul mare mijlocaș al „câinilor”
Aradul și-a luat rămas bun de la Flavius Domide! „Roșcovanul” a fost condus...
Fanatik
Aradul și-a luat rămas bun de la Flavius Domide! „Roșcovanul” a fost condus pe ultimul drum cu o motocicletă Harley – Davidson. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
'Un mare club din România ar putea să fie în pragul dispariției'. Verdict...
iamsport.ro
'Un mare club din România ar putea să fie în pragul dispariției'. Verdict crunt pentru echipa din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!