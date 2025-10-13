Se schimbă căpitanul naţionalei de handbal! Cine va purta banderola la Campionatul Mondial. Exclusiv

Naţionala feminină a României se pregăteşte pentru debutul în EHF Euro Cup la Craiova, fiind prima acţiune a . „Tricolorele” vor evolua cu Norvegia şi Polonia, pe 15, respectiv 19 octombrie.

Cristina Laslo, noul căpitan al naţionalei României!

. Centrul Gloriei Bistriţa a avut un conflict cu Florentin Pera, motiv pentru care nu a mai făcut parte din lotul primei reprezentative în ultimul an, ratând Campionatul European din 2024.

Din informaţiile FANATIK, Cristina Laslo a primit şi banderola de căpitan odată cu revenirea la prima reprezentativă. După retragerile Cristinei Neagu, Crinei Pintea şi Elizei Buceschi, Laslo a deveni liderul naţionalei, statut pe care şi-l va recăpăta la următorul turneu final.

Lorena Ostase, dezamăgită după ce i s-a retras banderola

Selecţionerul a avut o discuţie cu Lorena Ostase în care a anunţat-o că nu va mai purta banderola de căpitan al României. FANATIK a aflat că pivotul naţionalei nu a primit prea bine vestea că de acum va fi „numărul doi” în echipa naţională, fiind dezamăgită de decizie.

Lorena Ostase a fost căpitanul României în ultimul an, inclusiv la Campionatul European din 2024, în care era anunţată construcţia unei noi echipe naţionale care să poartă obţine calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

Un an mai târziu, lucrurile nu mai sunt la fel de clare. Nu există o strategie clară şi totul pare o improvizaţie, mai ales că selecţionerul Ovidiu Mihăilă are contract pe trei luni, care va expira imediat după Campionatul Mondial.

Când se desfăşoară Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

Misiunea noului selecţioner nu va fi uşoară. A mai rămas o lună şi jumătate până la turneul final şi două acţiuni de pregătire a turneului final. România joacă în EHF Euro Cup cu Norvegia şi Polonia, iar înaintea turneului final va juca la Trofeul Carpaţi de la Bistriţa, între 17 şi 24 noiembrie, cu Portugalia, Cehia şi Austria.

Între 26 noiembrie şi 14 decembrie va avea loc Campionatul Mondial de handbal feminin în Germania şi Olanda. Naţionala României va evolua la Rotterdam, în grupa A, alături de Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie).

Selecţionerul are obiectivul locurilor 1-12. Soarta lui Ovidiu Mihăilă va fi decisă după Campionatul Mondial, când se va decide dacă va continua sau nu pe banca naţionalei, în funcţie şi de rezultatele de la turneul final.

Lotul naţionalei României pentru meciurile cu Norvegia şi Polonia

Portari: Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Elena Șerban

Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Elena Șerban Extreme dreapta: Mihaela Mihai, Sonia Seraficeanu

Mihaela Mihai, Sonia Seraficeanu Inter dreapta: Alicia Gogîrlă

Alicia Gogîrlă Centri: Alisia Boiciuc, Andreea Popa, Rebeca Necula, Elena Roșu, Cristina Laslo

Alisia Boiciuc, Andreea Popa, Rebeca Necula, Elena Roșu, Cristina Laslo Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Mariam Mohamed

Gabriela Dumitrașcu, Mariam Mohamed Interi stânga: Bianca Bazaliu, Ștefania Stoica, Sorina Grozav, Maryia Skrobic

Bianca Bazaliu, Ștefania Stoica, Sorina Grozav, Maryia Skrobic Pivoți: Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Asma Elghaoui

Programul naţionalei României în amicale:

EHF Euro Cup:

Norvegia – România, 15 octombrie, ora 19:15 (Larvik)

România – Polonia, 19 octombrie, ora 19:00 (Craiova)

Trofeul Carpaţi (Bistriţa):

România – Portugalia, 20 noiembrie

România – Cehia, 22 noiembrie

România – Austria, 23 noiembrie

Programul naţionalei României în grupa preliminară de la Campionatul Mondial (Rotterdam)