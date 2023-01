Se schimbă Codul Rutier. Modificările prevăzute de MAI vizează permisele de conducere

La un an după ce Ministerul de Interne a modificat substanțial Codul Rutier, numele sub care este cunoscută OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, MAI vine cu un nou set de modificări care, de această dată, reglementează unele chestiuni birocratice privind permisele de conducere.

Amenzi aplicate de către polițiștii de la Permise și Înmatriculări

În primul rând, se abilitează ofițerii și agenții de poliție din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor să constate și să aplice amenzile pentru o serie de fapte legate de nerespectarea unor proceduri privind actele necesare circulației unui autovehicul:

neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;

neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului şi tractorului agricol sau forestier ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;

neefectuarea radierii vehiculelor din evidență, în cazurile şi termenele prevăzute de lege;

deţinerea simultană a două permise de conducere naţionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină.

Aceste contravenții erau deja menționate în , însă angajații de la (DGPCI) nu aveau abilitarea legală pentru aplicarea acestor sancțiuni pentru aceste fapte.

O doua noutate este introducerea înrgistrării audio-video a examenului de conducere pentru motociclete, mai exact pentru categoriile A, A1 și A2. Înregistrarea este deja obligatorie pentru examentul de conducere a automobilelor, însă motocicletele erau exceptate. Aparatura de înregistrare audio-video pentru proba practică a examenului pentru permisul de conducere a motocicletei va fi instalată pe vehiculul condus de către examinator.

„Prin instalarea sistemelor tehnice de monitorizare pe autovehiculul în care se află examinatorul, se pot înregistra audio comenzile date de către acesta și se pot observa manevrele efectuate de către candidat, fapt ce permite observarea modalității în care candidatul se conformează normelor de circulație”, se spune în nota de fundamentare a actului normativ.

Noi proceduri de redobândire a permisului pentru cei condamnați penal

Un al treilea set de schimbări reglementează condițiile în care o persoană care a fost condamnată pentru o infracțiune comisă în timp ce conducea un autovehicul își poate recăpăta dreptul de a conduce. Prevederile neclare aflate actualmente în vigoare au făcut ca, în unele interpretări, o persoană care nu a mai deținut anterior permis de conducere, dar a comis o infracțiune conducând, să poată da examen pentru obținerea permisului în alte condiții decât o persoană căruia i s-a anulat permisul de conducere pentru o infracțiune ce are legătură cu circulația pe drumurile publice.

De exemplu, o persoană care s-a urcat la volan fără să aibă permis și produs un accident mortal se poate prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere după înlăturarea, prin reabilitare, a consecințelor condamnării. În schimb, pentru o persoană care căruia i-a fost anulat dreptul de a conduce printr-o sentință judecătorească definitivă condițiile de recăpătare a dreptului de a da un nou examen sunt altele:

au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;

a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

a intervenit amnistia;

interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

În urma unei sesizări a Avocatului Poporului, MAI a decis să stabilească aceleași condiții pentru ambele categorii de șoferi care au provocat accidente soldate cu moartea unei persoane sau vătămarea ei corporală:

a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate;

b) a trecut un an de la data graţierii totale ori a restului de pedeapsă, de la data a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului prescripției executării pedepsei;

c) a intervenit amnistia;

d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată;

e) a intervenit reabilitarea.

În fine, Ministerul Afacerilor Interne a decis să prelungească de la 15 la 30 de zile valabilitatea dovezii de înmatriculare a unui automobil, în cazurile în care procedurile de înamatriculare au fost finalizate, dar certificatul de înmatriculare încă nu a fost trimis proprietarului mașinii.