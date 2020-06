Se schimbă conducerea la Hermannstadt, vine familia Reghecampf! Iuliu Mureșan și Răzvan Zamfir și-au reziliat contractele: „Mai aveam doi ani”. Update

Apele nu se liniștesc la Hermannstadt, deși mai este puțin timp până la reluarea meciurilor din Casa Pariurilor Liga 1 după pauza provocată de pandemia de coronavirus. Tensiunea este la nivelul conducerii, unde urmează să aibă loc schimbări majore, cei vizați de înlocuire fiind președintele Iuliu Mureșan și directorul sportiv Răzvan Zamfir.

UPDATE, 3 iunie, ora 19:35 / „Am o prietenie aparte cu patronul echipei din Sibiu, Claudiu Rotar. Am stat de vorbă pe termen lung, am alăuri de mine oameni foarte dragi, cum e și Octavian Moraru. Am decis să intrăm în proiectul ăsta, să facem ceva frumos. Orașul e superb, stadionul va arăta foarte frumos, o să facem ceva bun. Fata mea cea mare e numărul 1, eu o ajut pe ea. Ce presupune ca bani? Sunt chestii private.

Echipa asta o să fie foarte OK, n-o să ducă lipsă de nimic. Noi, când am stat de vorbă, am făcut un plan pe termen lung. Da, fata mea va fi cea mai tânără conducătoare, la 21 de ani. Vasile va fi la echipă în continuare, suntem alături de el. Important e să rămână în prima divizie, facem tot posibilul să nu retrogradăm. Avem părți egale cu Claudiu în acționariat. Eu văd modelul de business.

Meseria mea va rămâne neatinsă, e ceea ce-mi place să fac. Când o să îmbătrânesc, o să-i las pe oamenii care sunt alături de mine să conduca business-ul. O să ajut Sibiul cât o să pot”, a spus Anamaria Prodan la Digisport.

UPDATE, 3 iunie, ora 18:35 / Conducerea clubului Hermannstadt confirmă schimbările de la nivel administrativ, anunțând prin intermediul unui comunicat faptul că s-a ajuns la un acord cu familia Reghecampf, care se va implica atât în plan financiar, cât și sportiv.

“Venim cu informații de ultimă oră și vești bune pentru tot ce înseamnă AFC Hermannstadt și fotbalul sibian! Cu puține momente în urmă, finanțatorii FCH au ajuns la o înțelegere cu familia Reghecampf, care se va implica în clubul nostru atât pe plan financiar, cât și pe plan sportiv. FCH intră astfel într-o nouă etapă la nivel de organizare administrativă, în care se anunță investiții importante pe termen lung.

Avem acum un suflu nou, care dă un plus valoric clubului! Ne bucură prezența doamnei Anamaria Prodan Reghecampf în calitate de investitor în proiectul nostru!

Sibiul are fotbal! Sibiul are #FCH!”

De asemenea, conducerea a anunțat și despărțirea de Iuliu Mureșan și Răzvan Zamfir. „A.F.C.Hermannstadt a reziliat astăzi pe cale amiabilă înțelegerile contractuale cu dl Iuliu Mureșan și cu dl Răzvan Zamfir. Pe această cale, FCH le mulțumește pentru profesionalismul de care au dat dovadă și pentru tot suportul adus echipei noastre!”.

Vasile Miriuță e încântat de ce s-a întîmplat

Vasile Miriuță, actualul antrenor al lui Hermannstadt, s-a arătat încântat de schimbările produse la club, sperând ca de acum înainte să nu mai existe probleme financiare: „Suntem bucuroși, nu știu multe amănunte, ei au avut o discuție. A venit și Laurențiu, am stat la o cafea, ne-a făcut plăcere să ne revedem după atâția ani și să depănăm amintiri de la Cottbus. Eu cred că se termină orice probleme cu banii, până săptămâna viitoare se vor achita restanțe. Ana cu patronii care mai sunt ne-au spus că marți se vor plăti niște restanțe. Sâmbătă vom avea un amical cu CFR Cluj”, a declarat Vasile Miriuță la Digi Sport.

Știre inițială 3 iunie, ora 17:25

Hermannstad schimbă conducerea înaintea reluării Ligii 1. Răzvan Zamfir a reziliat contractul

Zvonurile referitoarea la tensiunile existente la nivelul conducerii administrative de la Hermannstadt au circulat de ceva vreme, dar toți cei implicați le-au negat. S-a scris intens despre faptul că unul dintre cei 8 membri ai Consiliului Director, Claudiu Rotar, vrea să-i înlocuiască pe președintele Iuliu Mureșan și pe directorul sportiv Răzvan Zamfir, iar astăzi a venit și prima confirmare oficială: Răzvan Zamfir și-a reziliat contractul cu clubul sibian.

„Mi-am reziliat pe cale amiabilă contractul cu Sibiul în această dimineață și vreau să le mulțumesc tuturor celor de acolo. Conducători, staff, jucători, suporteri. Mai aveam doi ani de contract, dar am decis că e mai bine să plec. Publicul sibian a fost mereu alături de noi, inclusiv în perioada în care nu am jucat acasă, iar rezultatele i se datorează în mare măsură”, a declarat Răzvan Zamfir în exclusivitate pentru FANATIK.

Foarte probabil, lui Răzvan Zamfir i se va alătura și Iuliu Mureșan, soarta acestuia urmând a fi decisă în această seară. Claudiu Rotar a confirmat faptul că se vor produce schimbări semnificative la echipă, dar nu a precizat clar care vor fi acelea, deoarece tratativele nu sunt finalizate încă.

Și-au luat licența de Liga 1 pe ultima sută de metri

Hermannstadt a avut mari probleme și cu obținerea licenței de Liga 1 pentru sezonul următor, din cauza datoriilor către actualii și foștii jucători, datorii care datau încă din toamna anului trecut. Suma era de aproximativ 200.000 de euro și s-a strâns pe ultima sută de metri datorită eforturilor celor 8 membri ai Consiliului de Administrație.

Jumătate din această sumă, 100.000 de euro, a venit din Germania, de la unul dintre cei 8 membri ai Consiliului de Administrație. Astfel, Hermannstadt nu mai are nicio emoție în ceea ce privește obținerea licenței și reluarea sezonului de Liga 1. Cei 8 membri sunt Claudiu Rotar, Dan Raica, Hans Tekeser, Ștefan Băcilă, Gabi Ghetze, Alfred Wilhelm, Peter Muller și Ovidiu Pop.

În primul meci de la reluarea Ligii 1, sibienii vor juca la Sepsi

Liga Profesonistă de Fotbal a anunțat astăzi reluarea meciurilor din Casa Pariurilor Liga 1 începând din 12 iunie, cu partidele din cadrul etapei cu numărul 3 din play-off/play-out. Hermannstadt va juca sâmbătă, 13 iunie, în deplasare cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Casa Pariurilor Liga 1, etapa 3 play-off/play-out

Vineri, 12 iunie

Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Botoșani

Sâmbătă, 13 iunie

Ora 14.30 FC Voluntari – Academica Clinceni

Ora 17.00 Sepsi OSK – FC Hermannstadt

Ora 20.00 Astra Giurgiu – Gaz Metan Mediaș

Duminică, 14 iunie

Ora 17.00 FC Viitorul – Politehnica Iași

Ora 20.00 CFR Cluj – FCSB

Luni, 15 iunie

Ora 20.00 Dinamo București – Chindia Târgoviște

La întreruperea competiției, după disputarea a două etape, Hermannstadt ocupa locul 3 în play-out, cu 17 puncte. Academica Clinceni, echipă aflată pe loc de baraj, are 14 puncte, la fel ca și Chindia Târgoviște, care ocupă prima poziție ce retrogradează direct.