Se schimbă din nou sistemul tactic la FCSB!? Anunțul lui Mihai Stoica: „Așa am câștigat două campionate!”

ADVERTISEMENT

După ce felul în care echipa sa joacă, campioana României a renunțat la a avea un închizător clasic, experiment încercat la meciul cu Petrolul din SuperLiga.

Ce sistem de joc ar folosi Mihai Stoica la FCSB

Totuși, la pauză cei de la FCSB au trecut la sistemul 4-3-3, cu număr 6, după ce Octavian Popescu a fost înlocuit cu Adrian Șut. Mihai Stoica spune că dacă ar decide el, atunci ar juca cu doi închizători pentru a avea un echilibru mai mare în joc.

ADVERTISEMENT

„Aici sunt opinii diferite. Fotbalul pe care îl văd eu e cu doi mijlocași, care pot să fie și doi număr 6. Eu vorbesc prin prisma echipelor la care am fost și la care am avut rezultate. Am avut Rădoi – Paraschiv, Bourceanu – Pintilii, Lixandru – Șut. Cu Șut și Lixandru am câștigat două campionate, ne-am calificat în Europa League.

Că Tănase a jucat acolo, lângă Șut sau Lixandru, asta e altceva, pentru că are valoare și poate să joace acolo. Eu am altă filosofie despre fotbal decât 99 la sută din oamenii de fotbal din țară. Am auzit analiști care spuneau, când jucam cu Bourceanu și Pintilii, că trebuie un număr 10 acolo. Eu țin minte echipa Stelei de pe vremuri, cu Tudorel Stoica și Ladislau Boloni”, a spus Mihai Stoica la emisiunea MM LA FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cisotti, jucătorul remarcat de Mihai Stoica după egalul FCSB-ului cu Petrolul

Oficialul FCSB-ului l-a lăudat pe Juri Cisotti, care a fost cel mai defensiv mijlocaș folosit în prima parte a confruntării cu Petrolul, un post nou pentru el în echipa FCSB-ului, după ce în trecut a fost folosit cu precădere în zona ofensivă.

ADVERTISEMENT

„Mi s-a părut foarte bun în prima repriză, e riscant să joci cu Cisotti acolo, doar cu el, pentru că joacă foarte mult la intercepție, dar a făcut un joc foarte bun. Mărturisesc că după meci merg acasă sau la bază să revăd meciul, dar nu am putut aseară, nu am avut starea necesară. Și fundaș central poate juca, fără niciun fel de discuții”, a mai spus Mihai Stoica.

Ce spune Mihai Stoica despre Alexandru Stoian, marcator în meciul cu Petrolul

, informație pe care FANATIK a anunțat-o cu o zi înainte de meci. Acesta a profitat de minutele primite și a marcat, însă mai are de lucrat la partea fizică, spune Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

„Ne-a lipsit enorm Bîrligea, din cauza cartonașului roșu primit la Sibiu. Stoian e copil încă nu are motor să ducă 70 de minute. O altă chestie pe care o am în cap. Nu mă refer la Stoian, vorbesc la modul general. Nu-mi place să văd un jucător despre care știi sigur că nu duce 90 de minute. Mă interesează să nu știi ce schimbări faci. E adevărat, acum sunt meciuri la 3 zile și trebuie gândite la pachet. Avem probleme când vin jucătorii de la lot, mereu se întâmplă asta”, a continuat Stoica.

Soluția pentru ca FCSB să-și revină

FCSB rămâne la distanță față de locurile de play-off, iar tot mai multe voci vorbesc despre viitorul lui Charalambous. Mihai Stoica spune însă că echipa are evoluții bune și că nu există motive de îndoială cu privire la antrenor.

„Crește presiunea pe Charalambous dacă echipa nu ar juca absolut nimic. Nu cred că e cazul. Ăsta era un meci câștigat și am reușit să nu-l câștigăm. Depinde cum o să considere Gigi Becali că trebuie să arătăm. Trebuie să aibă mai multă răbdare el, asta este părerea mea. Am arătat în prima repriză că era un meci cu sens unic. În a doua am fost mai vulnerabili, deși am jucat într-o formulă mai aproape de ce jucam noi”, a concluzionat oficialul FCSB-ului.