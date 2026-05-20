Se schimbă istoria! Ce înseamnă, în România, titlul câștigat de Universitatea Craiova în acest sezon

Craiova a ajuns la cinci titluri de campioană, după ce echipa antrenată de Filipe Coelho a reușit să-și adjudece campionatul înaintea ultimei etape din SuperLiga României
Catalin Oprea
20.05.2026 | 08:45
ANALIZĂ FANATIK
Universitatea Craiova este noua campioană a României FOTO facebook
Universitatea Craiova este noua campioană a României, după ce a învins într-o manieră categorică Universitatea Cluj, scor 5-0. Oltenii au adus al cincilea titlu de campioană în Cetatea Băniei și au schimbat istoria competiției interne.

Craiova a depășit Ploieștiul în clasamentul orașelor din România

Victoria echipei antrenate de Filipe Coelho aduce formația patronată de Mihai Rotaru în top 5 orașe din România, care au câștigat titlul de campioană. Până anul acesta, Craiova era la același nivel cu Ploieștiul, ambele orașe contabilizând cinci trofee ale actualei Superliga.

Lider detașat în acest clasament este Bucureștiul. Capitala a adus 54 de titluri, în principal grație rezultatelor reușite de Steaua și Dinamo. Pe locul doi e Timișoara, cu aportul formațiilor Chinezul și Ripensia.

Pe locul trei este Clujul, care are în CFR cea mai performantă echipă din România în secolul XXI, cu opt titluri de campioană în ultimii 20 de ani. Aradul și Craiova completează top 5 ale celor mai performante orașe din istoria fotbalului românesc.

Dintre orașele mari, doar Iașiul și Brașovul n-au avut campioane

Ploieștiul are 4 titluri, în vreme ce Piteștiul și Constanța au câte două. Oradea, Galați, Giurgiu și Urziceni sunt restul orașelor din România care au mai cunoscut gustul victoriei supreme în principala competiție fotbalistică a țării.

Dintre primele zece orașe ale României, după numele de locuitori, doar Iașiul (locul 4)  nu a avut echipe care să fi câștigat campionatul României. Urziceniul, cu 13.000 de locuitori, rămâne cel mai mic oraș care a avut o campioană a României, atunci când echipa antrenată de Dan Petrescu a câștigat titlul în 2009.

Universitatea Craiova, actuala campioană a României, este condusă de un grup de oameni de afaceri care au investit sume importante pentru a se ajunge la câștigarea titlului în SuperLiga și a Cupei României. Mihai Rotaru deține pachetul majoritar de acțiuni de 55%, cealaltă parte de 45% fiind împărțită de alți nouă investitori, fiecare deținând câte 5%.

Orașele care au dat campioana României

  • București – 54 titluri
  • Timișoara – 10 titluri
  • Cluj – 8 titluri
  • Arad – 6 titluri
  • Craiova – 5 titluri
  • Ploiești – 4 titluri
  • Pitești, Constanța – 2 titluri
  • Oradea, Brașov, Reșița, Giurgiu, Galați, Urziceni – 1 titlu

Orașele României, după numărul de locuitori, estimat în 2025

  • 1.    București 1,9 milioane
  • 2.    Timișoara 319.000
  • 3.    Cluj 310.000
  • 4.    Iași 275.000
  • 5.    Constanța 268.000
  • 6.    Craiova 251.000
  • 7.    Brașov 226.000
  • 8.    Galați 225.000
  • 9.    Ploiești 188.000
  • 10.  Oradea 163.000
