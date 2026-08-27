Se schimbă istoria în Liga Campionilor! Cine este primul antrenor african care va conduce o echipă în cea mai puternică competiție a Europei

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Slovan Bratislava s-a calificat în Liga Campionilor, după ce a reușit să elimine echipa slovenă Celje. Slovacii vor fi prezenți în cea mai importantă competiție europeană și vor genera o bornă nouă în istoria competiției.

Yaya Toure, primul antrenor african din Liga Campionilor

Ivorianul Yaya Toure (43 ani) devine primul antrenor african care va conduce o echipă în Liga Campionilor. se află la prima lui experiență ca antrenor principal la seniori.

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Fostul fotbalist a mai trecut pe la Olimpic Donetsk, Akhmat Grozny, Standard Liege și naționala Arabiei Saudite, dar peste tot a fost secund. O singură dată a activat ca principal, la Tottenham, dar la nivel de juniori.

Yaya Toure, fotbalist cu peste 100 de selecții la naționala Coastei de Fildeș, a semnat în această vară cu Slovan Bratislava. El a mai avut ofertă de la Lyon, dar a preferat să meargă în Slovacia, la echipa pe care acum a dus-o în Liga Campionilor.

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A fost secundul lui Roberto Mancini

„Ca antrenor secund, am avut oportunitatea să lucrez, de exemplu, cu Roberto Mancini, însă de mult timp îmi doream să pot conduce propriul meu proiect în rolul de antrenor principal”, a afirmat Toure, după ce a semnat contractul.

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Slovan Bratislava se va afla în urna a patra la Primele meciuri vor fi pe 8-10 septembrie, iar România va avea trei reprezentanți în competiție: Cristi Chivu – antrenor la Inter Milano, Dennis Man și Răzvan Marin – fotbaliști la PSV Einddhoven, respectiv AEK Atena.

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Urnele pentru tragerea la sorți:

Urna 1: Bayern Munchen, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

Urna 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis Sevilla, PSV Eindhoven

Urna 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Șahtior, Galatasaray, Fenerbahce

Urna 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK Linz, Como, Lens, Viking, Sabah Baku, AEK Atena, Slovan Bratislava

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România, de 13 ani fără echipă Liga Campionilor

Primele opt echipe se califică direct în faza optimilor, iar cele clasate pe locurile 9-24 vor juca un play-off, pentru a fi determinate celelalte opt formații. Cele care termină de pe locul 25 în jos sunt eliminate complet din Europa.

care s-a calificat după ce a trecut de trei tururi preliminare, în 2013. FCSB a trecut în preliminarii de Vardar Skopje, Dinamo Tbilisi și Legia Varșovia, iar în grupe a jucat împotriva lui Chelsea, Schalke și FC Basel. Echipa lui Gigi Becali a obținut doar trei puncte și a încheiat pe locul patru.