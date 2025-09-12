Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare

Fanii din România au primit o veste minunată înainte de sfârșitul anului 2025! După aproape două decenii, legea „Dragomir”, sau folosirea de materiale pirotehnice, va primi mai multe amendamente favorabile suporterilor fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Amendamente noi pentru legea „Dragomir”! Ciprian Paraschiv a explicat care sunt lucrurile ce se vor schimba

Încă din anul 2008, din cauza legii „Dragomir”, românii au întâlnit diferite interdicții pe stadioane, printre care multe ce le-au luat din bucuria de a participa la un meci de fotbal.

Ciprian Paraschiv, fostul fotbalist și director de organizare al FRF, actual deputat în Parlamentul României, a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA și a explicat

ADVERTISEMENT

„Noi nu inventăm nimic prin aceste amendamente pe care le aduce la legea 4. Practic, updatăm o lege veche, care la acel moment avea nevoie de reglementare, și am tot respectul pentru domnul Dragomir că a reușit s-o facă, dar lucrurile evoluează.

Am avut foarte multe dezbateri cu federațiile relevante, cu AMF-ul, cu Sindicatul Fotbaliștilor, cu LPF-ul, cu cluburile din Liga 1, cu suporterii și chiar cu forțele de ordine. Toată lumea a fost de acord că această lege trebuie schimbată. Rar s-a întâmplat ca un proiect să fie agreat de toată lumea. La finalul zilei, toată lumea va avea de câștigat. Eu sunt optimist! Sunt foarte multe amendamente, e adevărat”, a spus Ciprian Paraschiv la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Adio zonă tampon, bine-ați revenit bannere!

Ciprian Paraschiv a explicat că zonele tampon vor dispărea, deoarece nu își au rostul, iar UEFA nu folosește această practică. Totodată, suporterii vor putea afișa bannere pe gardurile stadionului, cu condiția ca acestea să fie aprobate de observatorul de joc:

ADVERTISEMENT

„Să le luăm pe rând. Zona tampon nu are nicio relevanță. Dacă tu, ca stat, dai bani ca să construiești un stadion cu un anumit număr de locuri, care e logica să vinzi mai puține? Ultrașii stau în sectoare total opuse. Lângă galeria echipei oaspete, n-o să vedeți niciodată galeria echipei gazdă. Atunci, de ce să închizi aceste locuri? În Europa nu există așa ceva. Jandarmeria va avea ultimul cuvânt.

Cu bannerele… atâta timp cât un observator de joc îți permite un banner, ce faci, stai cu el în mână 90 de minute? E normal să-l pui pe un gard. Pare un lucru minor, dar e destul de important. Ieșirile de urgență sunt extrem de importante pentru securitatea unui meci. În România nu există așa ceva.

ADVERTISEMENT

Am avut acel caz de la Bruxelles când oamenii s-au călcat în picioare. Doamne, ferește! E bine să prevenim aceste lucruri. Singurul lucru care nu va fi permis este să pui bannerul pe ieșirea de urgență”, a explicat fostul fotbalist.

Alcoolul va fi permis pe stadion în România! Când vor avea loc aceste schimbări

Ceea ce majoritatea suporterilor așteaptă cu nerăbdare este legalizarea berii slab alcoolizate pe stadioanele din România, atât de necesară mai ales în zilele toride de pe stadion: „Legat de alcool, se întâmplă în aproape toată Europa. Vă dau exemplul Angliei: în momentul în care ei au interzis vânzare de alcool au apărut două fenomene. Lumea a început să bea mai mult acasă și consumau în cantități mult mai mari, deoarece știu că la meci nu au voie.

E ceva decent. Am fost cu toții la EURO, nu? Am văzut că putem bea o bere slab alcoolizată. Oricum nu ai timp să bei mai mult de două beri. Să stai doar la rând? Până la urmă vii să vezi un meci. Berea aia te și umflă, nu ai câtă bere să bei. În acest moment, proiectul a primit aviz, în unanimitate, de la Consiliul Economic și Social, a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, iar acum a fost repartizat la patru comisii din Senat.

Eu sper ca până la finalul anului să putem vedea ultimul meci al naționalei bând o bere slab alcoolizată, punând un banner pe gard și să ne bucurăm de un spectacol în toată regula”, a declarat Ciprian Paraschiv, deputat în Parlamentul României, la FANATIK SUPERLIGA.