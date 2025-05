Se schimbă numele unei televiziuni de renume. Cum o vor putea găsi românii, de acum înainte, în grila de programe

Una dintre cele mai vechi televiziuni din România își schimbă numele. De acum încolo, va funcționa sub o nouă denumire. Cum o vor putea găsi românii în grila de programe.

O televiziune cunoscută își schimbă numele

2025 aduce schimbări importante în grila de programe. Una dintre cele mai vechi televiziuni de la noi din țară va funcționa sub o altă denumire. De acum încolo, românii nu o vor putea găsi sub vechea denumire.

ADVERTISEMENT

TeleMoldova Plus, o televiziune cu peste 30 de ani de activitate pe piața din România își schimbă oficial numele. Solicitarea a fost aprobată de către Consiliul Național al Audiovizualului în cadrul celei mai recente ședințe.

Cu alte cuvinte, începând de acum încolo, . Schimbarea a fost necesară, potrivit administratorului postului de televiziune. Petru Frăsilă a motivat decizia, spunând că, începând de astăzi, televiziunea este disponibilă inclusiv pe Digi.

ADVERTISEMENT

”Am solicitat modificarea denumirii de la TeleMoldova Plus în M Plus TV pentru că mereu suntem consideraţi un post regional în dialogurile cu diverşi parteneri din ţară. Noi fiind în grila must carry, acum suntem vizibili, inclusiv pe Digi, în foarte multe judeţe din România, iar pe celelalte reţele suntem peste tot.”, a spus administratorul postului de televiziune, potrivit .

M Plus TV poate fi urmărită în țară, dar și în străinătate

TeleMoldova Plus a fost lansat ca post local în 2013. Mai apoi, acesta a devenit regional și național, fiind prezent în lista televiziunilor obligatorii la restransmisie.

ADVERTISEMENT

Potrivit site-ului oficial, este disponibil unui număr de 4.5 milioane de abonați. Mai exact, 5.6 milioane de telespectatori vizionează conținutul postului TV din Iași.

ADVERTISEMENT

M Plus TV poate fi urmărit atât în țară, cât și în străinătate. Telespectatorii din țară au la dispoziție varianta prin cablu TV și cea online, în timp ce peste hotare, M Plus TV este disponibil doar online.

Fostul TeleMoldova Plus Iași este preluat de către majoritatea furnizorilor de cablu, printre care RCS-RDS, Orange sau Digi. De asemenea, postul de televiziune este preluat și de peste 80% din rețelele de cablu din mediu rural.